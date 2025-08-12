Polícia investiga se empresário que matou gari usou arma da esposa delegada

A Polícia Civil de Minas Gerais investiga se o empresário Renê da Silva Nogueira Júnior, preso por suspeita de matar o gari Laudemir de Souza Fernandes, teria usado a arma da esposa, a delegada Ana Paula Lamego Balbino Nogueira, para cometer o crime.

O que aconteceu

Polícia apreendeu duas armas que estão em nome de Ana Paula no apartamento em que ela mora com Renê. Uma das armas é de uso funcional por sua atuação como delegada; a outra é uma pistola de calibre .380, de uso pessoal dela, devidamente registrada — esse é o mesmo calibre da arma usada para matar Laudemir.

Pistola calibre .380 de Ana Paula pode ter sido a arma que usada para matar o gari, segundo a investigação. Durante coletiva de imprensa na tarde de hoje, a PCMG disse que Renê negou que tenha cometido o crime, mas admitiu ter conhecimento das armas que a esposa mantinha guardadas em casa.

As duas armas de fogo foram entregues ontem pela delegada à PCMG. A arma de uso pessoal foi anexada aos autos do inquérito policial que investiga o crime de homicídio para verificar se de fato é a mesma arma usada na morte de Laudemir. De acordo com o porta-voz da PCMG, delegado Saulo Castro, o laudo pericial deve ficar pronto em até 10 dias.

Polícia também apreendeu a arma de uso funcional da delegada. No entanto, ainda segundo Castro, Ana Paula não é suspeita de ter cometido nenhum crime. O objeto só foi apreendido pela Corregedoria da corporação para "apurar eventual infração por parte da servidora".

Delegada disse desconhecer qualquer tipo de envolvimento do marido na morte de Laudemir. Segundo a PCMG, a delegada só pode vir a ser indiciada se ficar comprovado que a arma dela foi usada por Renê para matar o gari, e se ficar "demonstrado qualquer tipo de responsabilidade" dela no caso, como, por exemplo, permitir que o marido use o equipamento, apesar de ele não ter permissão para porte de arma de fogo.

Ana Paula segue no exercício do cargo como delegada. A Corregedoria da PCMG instaurou um procedimento disciplinar para apurar a conduta da delegada. Polícia quer determinar como as armas registradas no nome dela estavam armazenadas, ou seja, se estavam em um local de fácil acesso ao marido ou terceiros.

Corregedoria quer determinar se houve omissão de cautela e prevaricação por parte da delegada. A omissão refere-se à falta de cuidado na guarda de armas de fogo. A prevaricação é prevista quando um funcionário público retarda, omite ou pratica indevidamente um ato em prol de interesses pessoais.

Diante das circunstâncias, a Corregedoria-Geral da instituição instaurou um procedimento disciplinar e inquérito policial para apurar, com rigor e transparência, todos os elementos relacionados à eventual conduta de uma delegada que possui vínculo pessoal com o suspeito detido.

Corregedoria da PCMG em nota

O UOL não conseguiu localizar Ana Paula para pedir posicionamento. A delegada desativou perfil que mantinha ativo nas redes sociais.

Empresário nega que cometeu crime

Durante o depoimento, Renê da Silva Nogueira Júnior negou que tenha sido o responsável pela morte de Laudemir. Na coletiva de imprensa, a polícia informou que o empresário alegou sequer ter passado pelo local do crime na manhã de ontem, e que teria saído de sua casa direto para a empresa em que trabalha, em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte.

Polícia contradiz Renê e afirma que as provas colhidas até o momento o colocam na cena do crime. De acordo com o delegado Evandro Radaelli, a confirmação da prisão do suspeito só foi autorizada após a análise das imagens das câmeras de vigilância da região, do depoimento de testemunhas oculares e da verificação da placa do carro dele.

Podemos confirmar com os elementos que temos de provas a autoria dos fatos, tanto que ratificamos a prisão e pedimos a conversão em preventiva. Todas as testemunhas foram uníssonas em descrever as características físicas do indivíduo.

Evandro Radaelli, delegado da PCMG

Veículo de luxo coloca Renê na cena do crime, diz Radaelli. "O que a gente tem [no momento] são elementos até então fortes, testemunhas que o descrevem fisicamente sem nem mesmo ter o visto, que confirmaram, após descrevê-lo, a sua imagem. Temos a questão da placa do veículo, que é um veículo de luxo singular, e que, pelos levantamentos da Polícia Militar, só existe esse veículo na cidade com aquela combinação de placas, que também foram descritas pelas testemunhas. Existem uma gama de provas e o restante a gente precisa confirmar". O veículo está registrado no nome da delegada.

Empresário não passou por exame toxicológico. Ainda segundo a investigação, ele não apresentava sinais de embriaguez ou entorpecimento. Se houver necessidade desse exame, ele será feito em outra ocasião, disse o delegado.

Renê pode responder por homicídio duplamente qualificado, com os agravantes de motivo fútil e sem chances de defesa da vítima. Ele também poderá responder por ameaça à vida da motorista do caminhão de lixo que ele teria ameaçado "atirar na cara".

Polícia pediu à Justiça de Minas Gerais para converter a prisão em flagrante para preventiva. O empresário deverá passar por audiência de custódia nesta quarta-feira. O UOL não conseguiu localizar a defesa dele. O espaço segue aberto para manifestação.

O crime

O caso ocorreu na manhã de ontem, no bairro Vista Alegre. Segundo a Polícia Militar, Laudemir de Souza Fernandes, 44, trabalhava na coleta de lixo quando o empresário se incomodou com o espaço ocupado pelo caminhão e exigiu passagem.

Testemunhas relataram que Nogueira Júnior ameaçou "atirar na cara" da motorista do caminhão. A condutora entrou em choque, e os colegas garis intervieram. Foi quando Laudemir foi atingido por um disparo no tórax. Ele chegou a ser levado ao Hospital Santa Rita, em Contagem, mas não resistiu. O corpo foi levado ao Instituto Médico-Legal, passou por exames e foi liberado à família.

Após o disparo, o suspeito fugiu sem prestar socorro. Horas depois, foi localizado pela Polícia Civil treinando em uma academia de alto padrão no bairro Estoril, área nobre da capital mineira. Policiais cercaram o local para evitar fuga. Ele foi levado à delegacia com roupa de treino e o rosto coberto por um pano.

A perícia recolheu dois cartuchos de calibre .380 no local do crime, um deflagrado e outro intacto. O material foi encaminhado para análise.

Laudemir foi sepultado na tarde de hoje. Familiares e amigos da vítima pediram por Justiça.

Renê é empresário e diz ser sócio de três empresas. Antes do caso, ele mantinha presença ativa nas redes sociais, onde se apresentava como "cristão, esposo, pai e patriota" e reunia quase 30 mil seguidores no Instagram. Após a repercussão, todos os perfis foram excluídos, incluindo o LinkedIn.