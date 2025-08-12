Topo

Notícias

Polícia prende suspeitos de gangue que rouba condomínios de luxo em SP

Operação da Polícia Civil contra suspeitos de roubar condomínios em SP - Polícia Civil de São Paulo
Operação da Polícia Civil contra suspeitos de roubar condomínios em SP Imagem: Polícia Civil de São Paulo
do UOL

Colaboração para o UOL

12/08/2025 08h07

A Polícia Civil de São Paulo realiza, na manhã de hoje, uma operação contra suspeitos de roubar condomínios de luxo. Até o momento, 15 pessoas foram presas na capital paulista e em cidades da região metropolitana.

O que aconteceu

Quadrilha é especializada em roubos a condomínios de luxo. Quinze suspeitos de integrar o grupo criminoso foram localizados e presos, sendo dois considerados foragidos da Justiça. Agentes cumprem 51 mandados de busca e apreensão e 17 de prisão na capital paulista e nas cidades de Diadema, Cotia, Jundiaí, Guarulhos e Osasco, na região metropolitana. A Secretaria da Segurança Pública afirma que 308 policias civis participam da ação.

Criminosos miravam, sobretudo, condomínios na região de Higienópolis e Santa Cecília, na capital paulista. A Operação foi batizada de Shalom, palavra usada como saudação e despedida por judeus, que eram os principais alvos da quadrilha.

Investigação começou em maio. Na ocasião, os suspeitos invadiram um condomínio de luxo na Santa Cecília, bairro na região central de São Paulo.

Criminosos clonaram placas de carro e se passaram por funcionários de empresa. As autoridades definiram o modus operandi dos suspeitos como "sofisticado". Para entrarem no prédio, eles usaram uniformes de uma empresa de telefonia e cortaram os cabos de internet, desativando o sistema de monitoramento do local. A quadrilha também usava placas de carro clonadas, com as mesmas informações das usadas pelos moradores.

Vítimas foram rendidas. Criminosos roubaram dinheiro e objetos de valor, como joias e relógios.

