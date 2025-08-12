Calendário do PIS de agosto de 2025: veja quando será pago o abono salarial

Trabalhadores nascidos em novembro e dezembro já têm data definida para receber o abono salarial referente ao ano de 2025. De acordo com o calendário divulgado oficialmente, os créditos para esse grupo terão início em 15 de agosto, encerrando os repasses do benefício neste ciclo anual.

Quem pode receber o abono?

O pagamento está disponível para quem exerceu atividade remunerada com carteira assinada — tanto no setor privado quanto no funcionalismo público — por, no mínimo, 30 dias durante o ano-base de 2023. Além disso, é necessário ter recebido uma remuneração média mensal de até dois salários mínimos naquele período (R$ 2.640,00) e possuir cadastro no PIS/PASEP há pelo menos cinco anos.

As informações do vínculo empregatício devem ter sido corretamente declaradas pelo empregador. Isso deve ser feito por meio da RAIS (com prazo até 15 de maio de 2024) ou pelo sistema eSocial (prazo até 19 de agosto de 2024), conforme o tipo de contratação.

O valor do abono varia conforme o número de meses trabalhados em 2023, sendo calculado com base no salário mínimo de 2025, fixado em R$ 1.518.

Como verificar e receber o benefício?

É possível consultar a elegibilidade por meio de diversos canais, como o aplicativo da Carteira de Trabalho Digital, o portal Gov.br, o número 158 da Central Alô Trabalho ou presencialmente em unidades do Ministério do Trabalho.

Trabalhadores que possuem conta na Caixa Econômica Federal terão o valor depositado automaticamente em conta corrente ou poupança. Já quem é cliente do Banco do Brasil poderá receber via PIX, transferência TED ou saque direto na agência. Aqueles que não têm conta bancária terão o valor creditado em uma conta poupança digital social aberta pela Caixa.

Calendário do PIS em 2025

Nascidos em novembro e dezembro: liberação a partir de 15 de agosto.

Segundo o governo federal, aproximadamente 25,8 milhões de trabalhadores devem ser beneficiados neste ano, com um montante total estimado em R$ 30,7 bilhões destinados ao programa.