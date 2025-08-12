Topo

Notícias

PF cumpre mandados contra investigados por abuso sexual infantil

12/08/2025 19h27

A Polícia Federal (PF) realizou nesta terça-feira (12) a Operação Tutis Liberos VI, com a finalidade de reprimir a prática dos crimes de armazenamento e compartilhamento de arquivos contendo cenas de abuso sexual infantojuvenil. O ato de armazenar mídias contendo abuso sexual infantojuvenil, mesmo sem o compartilhamento do material, já configura crime hediondo e não permite o arbitramento de fiança.

Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão, sendo uma das ordens judiciais  cumprida no município de Nova Iguaçu. Já a residência do segundo investigado fica em Belford Roxo, também na Baixada Fluminense.

Notícias relacionadas:

As ações sobre o primeiro investigado tiveram origem a partir de uma notícia-crime encaminhada à Polícia Federal por uma empresa de conteúdo, relatando que o homem teria divulgado, em duas ocasiões, imagens contendo abuso sexual infantil por meio de uma sala de bate-papo gerenciada pela empresa.

O segundo investigado teria compartilhado na internet um link com fotos e vídeos da mesma natureza, de acordo com informação encaminhada à PF pelo Núcleo Técnico de Combate aos Crimes Cibernéticos da Procuradoria-Geral da República. O smartphone do suspeito foi apreendido e passará por perícia criminal.

O ato de armazenar mídias contendo abuso sexual infantojuvenil, mesmo sem o compartilhamento do material, já configura crime hediondo e não permite o arbitramento de fiança.

A expressão Tutis liberos vem do latim e significa "crianças seguras" ou "filhos protegidos".

 

 

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Moradores de Washington estão cansados da criminalidade que Trump busca combater

Lula cita 3 governadores, ignora Tarcísio e diz que 'quanto mais candidatos da direita, melhor'

Rússia avança e Ucrânia teme acordo de Trump com Putin

Rebeca Andrade anuncia que não competirá mais no solo para cuidar da saúde

Domo de Ouro do Pentágono terá sistema de defesa de 4 camadas

Milhares de colombianos se despedem do presidenciável assassinado Miguel Uribe

Mega-Sena não tem ganhador e prêmio acumulado vai para R$ 47 milhões

Propostas para seguro-defeso podem ser alteradas, diz Haddad

Tribunal da Guatemala condena seis pessoas pela morte de 41 meninas em incêndio em 2017

No Rio, Vettel elogia Gabriel Bortoleto: 'Muito promissor'

Valdemar pede autorização ao STF para visitar Bolsonaro