Petróleo cai enquanto mercado aguarda relatório da AIE

Por Erwin Seba

HOUSTON (Reuters) - Os preços do petróleo fecharam em queda nesta terça-feira, com os comerciantes aguardando um relatório de estoques da Administração de Informações sobre Energia dos Estados Unidos (AIE) e começando a olhar para a diminuição da demanda no final da temporada de verão, no início de setembro.

Os futuros do petróleo Brent fecharam a US$66,12 por barril, queda de 0,77%. Os contratos futuros do petróleo West Texas Intermediate (WTI) terminaram em US$63,17, uma queda de 1,24%.

"Trata-se realmente de fatores sazonais", disse John Kilduff, sócio da Again Capital. "Não estamos recebendo nenhum impulso do mercado de ações e o relatório de inflação foi positivo e aponta para um corte nas taxas."

Os preços ao consumidor dos EUA aumentaram em julho, uma vez que o aumento dos custos de produtos importados induzido por tarifas ajudou a impulsionar o maior ganho em seis meses para uma medida de inflação subjacente.

Kilduff disse que a demanda por diesel, que tem impulsionado a demanda por petróleo, parece estar diminuindo. Os relatórios de estoques do Instituto Americano de Petróleo e da AIE na terça e quarta-feira, respectivamente, podem mostrar sinais de queda na demanda.

As perspectivas emitidas pela Opep e pela AIE apontaram para um aumento da produção este ano, mas ambas esperam que a produção dos EUA diminua em 2026, enquanto outras regiões do mundo aumentarão a produção de petróleo e gás natural.

O relatório mensal da Opep nesta terça-feira disse que a demanda global de petróleo aumentará em 1,38 milhão de barris por dia em 2026, um aumento de 100.000 bpd em relação à previsão anterior. Sua projeção para 2025 não foi alterada.

A produção de petróleo dos EUA atingirá um recorde de 13,41 milhões de bpd em 2025, devido a aumentos na produtividade dos poços, embora os preços mais baixos do petróleo levem a uma queda na produção em 2026, segundo previsão da AIE nesta terça-feira, em um relatório mensal.

O declínio na produção de 2026 para 13,28 milhões de bpd seria a primeira queda na produção desde 2021 para o maior produtor do mundo.

Os preços do Brent, referência internacional, terão uma média de US$51 por barril no próximo ano, abaixo da previsão anterior da AIE de US$58 por barril, depois que a Opep e seus membros decidiram acelerar o ritmo dos aumentos de produção.

(Reportagem de Erwin Seba; reportagens adicionais de Ahmad Ghaddar e Robert Harvey em Londres, Anjana Anil em Bengaluru e Emily Chow em Cingapura)