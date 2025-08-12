'Fonte de proteína diária': pack com 12 bebidas ProForce está em oferta

Para quem busca uma bebida protéica para consumir antes ou depois do treino, o Guia de Compras UOL encontrou o pack de bebidas lácteas ProForce, da Piracanjuba, que faz sucesso entre os consumidores por seu sabor e custo-benefício. Na Amazon, o produto registrou mais de 10 mil compras no mês de julho.

Segundo o fabricante, a embalagem conta com 12 unidades, contendo 23 gramas de proteína em cada garrafa. Confira mais informações sobre o pack, o que diz quem comprou e pontos de atenção:

O que diz a Piracanjuba sobre o pack

Embalagem com 12 unidades de bebida láctea com sabor cacau (250 ml cada);

É zero lactose, sem adição de açúcares e não contém glúten;

Possui aminoácidos, como o colágeno e BCAA, além de nutrientes como cálcio, vitamina D e fibras;

Contém soro de leite (whey) concentrado entre os ingredientes;

Com 23 gramas de proteína em cada unidade;

Indicado para potencializar o pré ou pós-treino.

O que diz quem comprou

O pack da Piracanjuba tem mais de 2,7 mil avaliações na Amazon, com nota média de 4,7 estrelas (máximo de cinco). Os principais elogios dos consumidores sobre a bebida consistem no sabor, ingredientes e custo-benefício.

Excelente custo-benefício em relação às outras marcas. Tem mais proteína do que carboidrato. Não é enjoativo e prolonga a sensação de saciedade. Sempre compro todos os sabores. Flaviane Nogueira

Um lanche rápido e prático, muito gostoso e revigora as energias. É uma alternativa perfeita para lactantes. Marília Ferreira

Utilizo como fonte de proteína diária. É gostoso e muito fácil de ser consumido. A própria embalagem já possui uma qualidade melhor do que as demais. Tiago Lisboa Müller Pinezzi Heitzmann

Gosto desse produto, tenho sempre ela na manga para atender refeições com meta de carboidratos. O gosto é bom, não é muito doce. Dani Lucineide

Pontos de atenção

No entanto, alguns consumidores reclamaram de receber o sabor incorreto e bebidas com prazo de validade próximo do vencimento. Confira os comentários a seguir:

Excelente sabor, o único problema foi que comprei chocolate e veio morango. Fora isso, sem problema. Ana Araújo

O produto em si é perfeito, porém tive um belo prejuízo. Meu pedido atrasou bastante, e, quando chegou, estava bem próximo do vencimento. Em uma semana, acabou vencendo cerca de 5 unidades. (...) Josiane da Costa Machado

Muito bom. Pra mim, foi um dos melhores que já provei. O ruim é que veio próximo de vencer. Nyara

O produto é ótimo, porém veio com prazo de validade quase expirando. Expirou durante o uso. Denise de Melo Alves

