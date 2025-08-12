Topo

Notícias

Empresas de suplementos desviavam substâncias para uso do tráfico, diz PF

Substâncias apreendidas na Operação Caffeine Break - Divulgação/PF
Substâncias apreendidas na Operação Caffeine Break Imagem: Divulgação/PF
do UOL

Colaboração para o UOL, de São Paulo

12/08/2025 12h06

A Polícia Federal cumpre hoje mandados de prisão e de busca e apreensão contra uma organização criminosa acusada de desviar produtos químicos do mercado legal para uso pelo tráfico de drogas.

O que aconteceu

Ao todo, são 20 mandados de prisão temporária e 51 de busca e apreensão. Em nota, a PF informou que os mandados são realizados em 13 cidades paulistas, são elas: Caraguatatuba, Cerquilho, Diadema, Ferraz de Vasconcelos, Guarulhos, Santo André, Santos, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, São José dos Campos, São Paulo, Suzano e Tietê; e também na capital fluminense.

Mais de 200 policiais federais atuam no cumprimento dos mandados da operação batizada de Caffeine Break. As decisões judiciais foram expedidas pela 3ª Vara Federal de São José dos Campos, no Vale do Paraíba.

Também foram determinados bloqueios de bens no valor de R$ 72 milhões. Foram 59 bloqueios de contas bancárias e 83 sequestros e bloqueios de bens móveis e imóveis dos investigados. A PF não divulgou a identidade dos suspeitos.

Três empresas compraram 550 toneladas de cafeína e chamaram atenção da PF

Apreensão - Divulgação/PF - Divulgação/PF
Dinheiro apreendido pela PF
Imagem: Divulgação/PF

Investigação começou com suspeita sobre empresa de suplementos alimentícios e energéticos à base de cafeína. Sediada em São José dos Campos, empresa "apresentou movimentação atípica na compra de produto controlado".

A partir daí, investigadores identificaram envolvimento de outras duas empresas. Juntas, no período da investigação, elas compraram "mais de 550 toneladas de cafeína, sem nenhum lastro econômico, financeiro ou logístico, ocultando as ações com emissão de notas fiscais falsas", conforme a PF.

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

Inflação nos EUA se mantém estável em julho, a 2,7% em 12 meses

Congresso de costas para o Brasil chega ao fundo do poço

Trump diz ser favorável a levar presidente do Fed à Justiça

Trump cita números falsos ao anunciar combate ao crime em Washington

Menos promessas e mais ação, o compromisso do Brasil como anfitrião da COP30

Homem invade estúdio atirando, mata cliente e fere tatuador na Grande São Paulo

Empresas de suplementos desviavam substâncias para uso do tráfico, diz PF

Crimes denunciados por Felca: veja o que se sabe sobre exposição infantil na internet

Saraiva: Caso da Ultrafarma e Fast Shop é tragédia que se repete há anos

Nunes cancela ida a evento farmacêutico por falta de luz no Anhembi

Corpo de pesquisador morto há 66 anos é encontrado na Antártida