Empresas de suplementos desviavam substâncias para uso do tráfico, diz PF

A Polícia Federal cumpre hoje mandados de prisão e de busca e apreensão contra uma organização criminosa acusada de desviar produtos químicos do mercado legal para uso pelo tráfico de drogas.

O que aconteceu

Ao todo, são 20 mandados de prisão temporária e 51 de busca e apreensão. Em nota, a PF informou que os mandados são realizados em 13 cidades paulistas, são elas: Caraguatatuba, Cerquilho, Diadema, Ferraz de Vasconcelos, Guarulhos, Santo André, Santos, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, São José dos Campos, São Paulo, Suzano e Tietê; e também na capital fluminense.

Mais de 200 policiais federais atuam no cumprimento dos mandados da operação batizada de Caffeine Break. As decisões judiciais foram expedidas pela 3ª Vara Federal de São José dos Campos, no Vale do Paraíba.

Também foram determinados bloqueios de bens no valor de R$ 72 milhões. Foram 59 bloqueios de contas bancárias e 83 sequestros e bloqueios de bens móveis e imóveis dos investigados. A PF não divulgou a identidade dos suspeitos.

Três empresas compraram 550 toneladas de cafeína e chamaram atenção da PF

Dinheiro apreendido pela PF Imagem: Divulgação/PF

Investigação começou com suspeita sobre empresa de suplementos alimentícios e energéticos à base de cafeína. Sediada em São José dos Campos, empresa "apresentou movimentação atípica na compra de produto controlado".

A partir daí, investigadores identificaram envolvimento de outras duas empresas. Juntas, no período da investigação, elas compraram "mais de 550 toneladas de cafeína, sem nenhum lastro econômico, financeiro ou logístico, ocultando as ações com emissão de notas fiscais falsas", conforme a PF.