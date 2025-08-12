Ganho bilionário de mãe de fiscal levou MP a esquema envolvendo varejistas

O salto patrimonial na empresa da mãe de um auditor fiscal da Fazenda do estado de São Paulo foi o que levantou a suspeita do Ministério Público e deu início a operação que acabou com a prisão do dono da Ultrafarma e de um executivo da Fast Shop hoje.

O que aconteceu

Em 2021, o patrimônio declarado pela empresa da mulher foi de R$ 411 mil; em 2023, ela declarou R$ 2 bilhões. As informações são do Ministério Público de São Paulo, que fez busca e apreensão na sede da Smart Tax, que é o mesmo endereço do auditor fiscal, em Ribeirão Pires.

Empresa não tinha funcionários e é considerada uma companhia de fachada. A suspeita do MP-SP é de que o auditor Artur Gomes da Silva Neto, considerado o "cérebro" da operação, fizesse todos os serviços da companhia para desviar o dinheiro. "Só a mãe do fiscal, que não tinha formação técnica para atuar nessa área de tributação, era funcionária", afirmou o promotor João Ricupero, do MP-SP.

No segundo semestre de 2021, a empresa, que até então não tinha atividade operacional, passou a receber "dezenas de milhões" de reais da Fast Shop. Após a quebra de sigilo fiscal, ficou comprovado que mais de R$ 1 bilhão em transferências foram feitos pela empresa para a Smart Tax.

Documentos apreendidos na operação de hoje são analisados e a expectativa é de que novos desdobramentos aconteçam. A informação é do Procurador-Geral de Justiça de São Paulo, Paulo Sérgio de Guerra e Costa.

Há registro de trocas de e-mails entre o auditor fiscal e outras empresas, mas não há clareza sobre qual é o envolvimento dessas empresas com o crime. O MP-SP não divulgou os nomes ou a quantidade de empresas envolvidas, já que as investigações prosseguem.

A nossa percepção é que outras grandes empresas do setor varejista também podem ter se valido do mesmo esquema para conseguir a liberação desses créditos tributários. As outras investigações já estão em curso, mas o nosso desafio daqui em diante é verificar se há outros [envolvidos].

João Ricupero, promotor de Justiça

Ao menos dois auditores fiscais - além de Artur - estariam envolvidos com o esquema. Um deles se apresentou em janeiro deste ano e o outro não era alvo de mandado de prisão do MP, mas teve a prisão requerida após o cumprimento dos mandados de busca e apreensão.

O UOL buscou a Smart Tax para saber se a companhia quer se pronunciar sobre o assunto. A defesa de Artur ainda não foi encontrada e o espaço segue aberto para manifestação.

Fast Shop afirmou que colabora com autoridades, mas que não teve acesso ao conteúdo da investigação. A assessoria de imprensa da Ultrafarma também foi procurada, mas não deu retorno até o momento.

Entenda o caso

Dois auditores fiscais, o dono da Ultrafarma e um executivo da Fast Shop foram presos hoje na Operação Ícaro. Além dos três mandados de prisão, outros 19 de busca e apreensão foram cumpridos em cidades como São Paulo, Ribeirão Pires e São José dos Campos.

Esquema funcionava desde 2021 com as companhias contratando uma empresa de fachada no nome da mãe de um dos auditores fiscais, segundo o MP. Segundo as investigações, Artur orientava as companhias e chegava a compilar documentos que as empresas deveriam enviar à Secretaria da Fazenda para pedir ressarcimento de créditos, acelerando o processo para quem pagava a propina.

Justiça também pediu prisão de outras duas pessoas que ajudavam a lavar dinheiro para o esquema. Celso de Araújo e Tatiane de Conceição Lopes seriam estelionatários, segundo as investigações do Ministério Público. Na casa deles foram encontrados sacos de pedras preciosas e mais de R$ 1 milhão em dinheiro, segundo informações preliminares.

Como o esquema funcionava

Esquema operava em troca de créditos tributários, aponta a investigação. Crédito tributário é quando o contribuinte tem o direito a ser ressarcido ou compensado por um valor pago ao Fisco. Contudo, na prática, as empresas enfrentam burocracia e uma fila até receber o valor.

O fiscal preso na operação do MP-SP autorizava o crédito tributário a empresas. A operação identificou o pagamento de propina em troca de crédito imobiliário envolvendo duas empresas — mas as investigações continuam e podem revelar mais envolvidos.

Fiscal estava dos dois lados do balcão, aponta MP-SP. O UOL apurou que, segundo a investigação, quem pagava propina, o auditor passava na frente. O pagamento da propina era algo recorrente, segundo o MP-SP. Até o momento, não há informações sobre a periodicidade em que os pagamentos eram feitos.