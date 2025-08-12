Topo

Opep vê aumento da produção de petróleo do Brasil em junho e eleva projeção para o ano

São Paulo

12/08/2025 10h23

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) estima que a produção total de petróleo do Brasil subiu 77 mil barris por dia (bpd) em junho, a 3,8 milhões de bpd, segundo relatório mensal divulgado nesta terça-feira, 12. O cartel também notou aumento de 76 mil bpd na produção total de combustíveis líquidos no mês, a 4,6 milhões de bpd.

A organização cresceu a expectativa para a oferta de combustíveis líquidos do Brasil neste ano e, em 2025, o cartel prevê crescimento de cerca de 230 mil bpd, a uma média de 4,4 milhões de bpd. Para 2026, a Opep projeta aumento na oferta de 160 mil bpd, a 4,5 milhões de bpd.

Segundo o documento, a atividade agrícola e industrial saudável deverá impulsionar a demanda por petróleo na América Latina, que deverá crescer 126 mil bpd, atingindo uma média de 7,0 milhões de bpd. No entanto, a Opep alerta que há um risco de queda associado às tarifas anunciadas pelos EUA, que "deverão ter um efeito desestimulador sobre algumas economias regionais".

