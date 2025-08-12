Topo

Notícias

Opep eleva previsão para crescimento do PIB global em 2025, de 2,9% a 3%

São Paulo

12/08/2025 09h27

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) elevou sua previsão para a alta do Produto Interno Bruto (PIB) global em 2025, de 2,9% a 3%, segundo relatório mensal divulgado nesta terça-feira, 12. Para 2026, a projeção de avanço da economia global ficou inalterada, em 3,1%.

No caso do PIB dos EUA, a Opep ajustou para cima a estimativa de expansão em 2025, de 1,7% a 1,8%, mas reiterou a do ano que vem, em 2,1%.

A projeção de crescimento da China em 2025 também teve revisão para cima, de 4,6% a 4,8%, enquanto a de 2026 foi mantida em 4,5%.

Para a zona do euro, as previsões de alta foram ajustadas tanto para este ano, de 1% a 1,2%, quanto para o próximo, de 1,1% a 1,2%.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Explosão em fábrica de explosivos deixa feridos e desaparecidos em Curitiba

Promotoria prende fiscal da Fazenda e dono da Ultrafarma por esquema de corrupção

Lula e Xi reforçam aliança do Sul Global contra unilateralismo de Trump

Grupo de líderes políticos 'The Elders' denuncia 'genocídio' em Gaza

ONU Mulheres pede urgência para atender necessidades das afegãs

Jovens brasileiras pautam protagonismo de periferias e povos indígenas na COP30

Relator diz que China tem que respeitar defensores de direitos humanos detidos

Conab: colheita de milho avança 8,5 pontos porcentuais e alcança 83,7% da área

Portugal: falhas operacionais dificultam controle de um dos piores incêndios em 15 anos

Israel bombardeia Cidade de Gaza; líder do Hamas é aguardado no Cairo para tentar salvar negociações de cessar-fogo

Sidney Oliveira, da Ultrafarma, é preso em operação do MP-SP