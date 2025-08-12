Nunes cancela ida a evento farmacêutico por falta de luz no Anhembi

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), cancelou a participação que faria no Abrafarma Future Trends, evento de varejo farmacêutico, devido à interrupção do fornecimento de energia no Anhembi.

O que aconteceu

"O local ficou sem energia desde a meia-noite, e assim cancelei", disse o prefeito. Nunes enviou ao UOL um vídeo em que mostra o Anhembi às escuras, ao justificar a desistência de ir ao evento.

Nunes participaria da cerimônia de abertura do Abrafarma. O evento começa hoje e termina amanhã, no Distrito Anhembi.

A energia voltou por volta das 11h, após a Enel ser acionada.

Evento da Abrafarma em São Paulo sem energia elétrica Imagem: Anna Satie - 12.ago.2025/UOL

Prisão de Sidney Oliveira

Evento do varejo farmacêutico coincide com a prisão de Sidney Oliveira, fundador da Ultrafarma. Ele foi alvo de uma operação contra suspeitos de favorecer empresas do setor de varejo em troca de propinas no estado de São Paulo — o executivo da Fast Shop Mario Otavio Gomes também foi preso.

Ao UOL, Nunes afirmou que não estava sabendo da prisão do Oliveira. O empresário apoiou a campanha do prefeito à reeleição em São Paulo, no ano passado.

A Ultrafarma não é associada Abrafarma, responsável pelo evento no Anhembi. A Associação Brasileira de Farmácias e Drogarias conta com 29 redes associadas.

O UOL entrou em contato com a Abrafarma e com as redes DPSP (Drogarias São Paulo e Pacheco), Cimed e Pague Menos. Nenhuma das empresas nem a associação quis comentar sobre a prisão do dono da Ultrafarma.