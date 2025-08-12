Nubank nomeia Eric Young como vice-presidente de tecnologia

SÃO PAULO (Reuters) - O Nubank anunciou nesta terça-feira a nomeação de Eric Young como vice-presidente de tecnologia, no lugar de Vitor Olivier, que deixará o grupo financeiro em setembro para "buscar nova jornada como empreendedor".

Young foi vice-presidente sênior de engenharia das empresas norte-americanas de tecnologia Snap e Google, afirmou o Nubank em comunicado à imprensa. Ele vai se reportar diretamente a David Vélez, fundador e presidente-executivo do Nubank.