Newcastle anuncia contratação do zagueiro alemão Malick Thiaw
O Newcastle anunciou nesta terça-feira (12) a contratação do zagueiro alemão Malick Thiaw, que estava no Milan, por 35 milhões de euros (R$ 220 milhões na cotação atual).
"Estou muito feliz por chegar a este enorme clube. Mal posso esperar para começar a treinar e conhecer meus novos companheiros e toda a comissão técnica", declarou o jogador.
Thiaw, que tem três jogos pela seleção da Alemanha, estava no Milan desde 2022, quando foi contratado junto ao Schalke 04. Ao longo de três temporadas pelo 'rossonero', disputou 85 jogos entre todas as competições.
O alemão de 24 anos é o terceiro reforço do Newcastle nesta janela de transferências, depois das contratações do atacante Anthony Elanga e do goleiro Aaron Ramsdale.
Campeão da Copa da Liga Inglesa na temporada passada, o Newcastle estreia na Premier League no próximo sábado, fora de casa, contra o Aston Villa.
