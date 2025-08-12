Topo

Notícias

Na onda da COP30, SP discute clima e sustentabilidade até o mês de novembro

SP vai debater sustentabilidade, clima e economia em eventos que antecedem a COP30, em Belém - iStock
SP vai debater sustentabilidade, clima e economia em eventos que antecedem a COP30, em Belém Imagem: iStock
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

12/08/2025 08h20

Às vésperas da COP30, que acontecerá em novembro em Belém (PA), discussões sobre mudanças climáticas e sustentabilidade mobilizam a cidade de São Paulo até o mês de novembro.

O que aconteceu

Debates colocam em pauta como mudanças climáticas afetam saúde, longevidade, negócios e outros temas. Workshops, treinamentos e encontros internacionais organizados por órgãos públicos, universidades e organizações da sociedade civil já vêm ocorrendo por toda a cidade e se estendem até o início da COP.

Plataforma da prefeitura reúne eventos relacionados à COP30 na cidade. Para consultar a programação ou cadastrar um evento, basta visitar o site São Paulo pelo Clima.

Virada Sustentável 2025 acontece de 18 a 21 de setembro. Maior festival de sustentabilidade do Brasil e da América Latina se propõe a expandir a visão sobre sustentabilidade, com atrações culturais e ações educativas.

Meio ambiente, clima, cultura e o dia a dia nas periferias da cidade entram em foco em eventos promovidos pelo Sesc. Oficinas, palestras e cursos propõem reflexões sobre questões socioambientais, culturais e educativas no Sesc 14 Bis, na Bela Vista, região central da cidade, entre 12 de agosto e 16 de setembro. O Sesc Itaquera vai capacitar agentes de promoção ambiental para aplicarem estratégias de adaptação nas periferias. Os treinamentos acontecem nos dias 3 e 17 de setembro e 19 de novembro.

Horizons 2025 debate inovação, tecnologia e negócios nos dias 13 e 14 de agosto. Realizado pela FIA Business School em parceria com a prefeitura, o evento terá mais de 30 painéis, palestras e entrevistas no Campus FIA e no Hub Green Sampa, em Pinheiros, na zona oeste.

Fórum Médicos pelo Meio Ambiente e pelo Clima fala sobre os efeitos da crise ambiental na saúde pública. Os debates abordarão a influência das mudanças climáticas nos casos de doenças respiratórias, surtos infecciosos, problemas de saúde mental e insegurança alimentar. O evento acontece em 23 de agosto na APM (Associação Paulista de Medicina).

ESG Summit Brazil discute desafios e oportunidades da nova agenda climática. Evento reunirá pesquisadores, políticos e lideres de empresas nacionais e internacionais em 21 de outubro. O local ainda não foi divulgado.

Políticas ambientais da União Europeia também entram em discussão. A Conferência Internacional: Brasil e União Europeia na Governança Ambiental Global debaterá transição verde e sustentabilidade de 27 a 29 de agosto no Teatro ESPM, na Vila Mariana, zona sul da capital.

Iniciativa estimula plantio de árvores. A ação Doe Vida: plantio simultâneo de árvores pela COP30 prevê que cada pessoa defina um local e escolha as mudas para o plantio com apoio de viveiros municipais, estaduais, casas de agricultura ou viveiros particulares. O evento acontece em 21 de setembro, Dia da Árvore.

Autódromo de Interlagos abriga intervenção na semana do GP de Fórmula 1. O grupo Life Service exporá as "Life Tree" [árvores-da-vida, em tradução livre], estruturas capazes de capturar CO² e liberar oxigênio. A iniciativa promove, entre 7 e 9 de novembro, a compensação da emissão de carbono gerada durante o GP.

Latin America Climate Summit debate mercado de carbono. Mais de 800 delegados de toda América Latina e Caribe discutem a importância dos instrumentos de precificação de carbono para impulsionar uma transição climática justa na região. O evento ocorrerá no hotel Renaissance, no Jardim Paulista.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

Defesa Civil denuncia intensificação dos ataques israelenses na Cidade de Gaza

Até quando vai a onda de frio? Veja a previsão para São Paulo, Rio de Janeiro e outras cidades

Vítimas de pornografia criada por IA veem Hong Kong despreparada para ameaça

Militares paquistaneses matam 50 militantes ao longo da fronteira com Afeganistão

Na onda da COP30, SP discute clima e sustentabilidade até o mês de novembro

STF convoca audiência pública sobre política ambiental em São Paulo

Líderes da UE afirmam que Ucrânia deve ter liberdade para decidir seu futuro

Polícia Civil faz operação contra suspeitos de roubar condomínios em SP

Onda de calor deixa um morto em incêndio na Espanha e provoca seca na Inglaterra

Migrantes sem-teto são removidos da entrada da Prefeitura de Paris e pressionados a deixar a cidade

Zelenskiy diz que Rússia está se preparando para novas operações ofensivas