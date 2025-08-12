Na onda da COP30, SP discute clima e sustentabilidade até o mês de novembro

Às vésperas da COP30, que acontecerá em novembro em Belém (PA), discussões sobre mudanças climáticas e sustentabilidade mobilizam a cidade de São Paulo até o mês de novembro.

O que aconteceu

Debates colocam em pauta como mudanças climáticas afetam saúde, longevidade, negócios e outros temas. Workshops, treinamentos e encontros internacionais organizados por órgãos públicos, universidades e organizações da sociedade civil já vêm ocorrendo por toda a cidade e se estendem até o início da COP.

Plataforma da prefeitura reúne eventos relacionados à COP30 na cidade. Para consultar a programação ou cadastrar um evento, basta visitar o site São Paulo pelo Clima.

Virada Sustentável 2025 acontece de 18 a 21 de setembro. Maior festival de sustentabilidade do Brasil e da América Latina se propõe a expandir a visão sobre sustentabilidade, com atrações culturais e ações educativas.

Meio ambiente, clima, cultura e o dia a dia nas periferias da cidade entram em foco em eventos promovidos pelo Sesc. Oficinas, palestras e cursos propõem reflexões sobre questões socioambientais, culturais e educativas no Sesc 14 Bis, na Bela Vista, região central da cidade, entre 12 de agosto e 16 de setembro. O Sesc Itaquera vai capacitar agentes de promoção ambiental para aplicarem estratégias de adaptação nas periferias. Os treinamentos acontecem nos dias 3 e 17 de setembro e 19 de novembro.

Horizons 2025 debate inovação, tecnologia e negócios nos dias 13 e 14 de agosto. Realizado pela FIA Business School em parceria com a prefeitura, o evento terá mais de 30 painéis, palestras e entrevistas no Campus FIA e no Hub Green Sampa, em Pinheiros, na zona oeste.

Fórum Médicos pelo Meio Ambiente e pelo Clima fala sobre os efeitos da crise ambiental na saúde pública. Os debates abordarão a influência das mudanças climáticas nos casos de doenças respiratórias, surtos infecciosos, problemas de saúde mental e insegurança alimentar. O evento acontece em 23 de agosto na APM (Associação Paulista de Medicina).

ESG Summit Brazil discute desafios e oportunidades da nova agenda climática. Evento reunirá pesquisadores, políticos e lideres de empresas nacionais e internacionais em 21 de outubro. O local ainda não foi divulgado.

Políticas ambientais da União Europeia também entram em discussão. A Conferência Internacional: Brasil e União Europeia na Governança Ambiental Global debaterá transição verde e sustentabilidade de 27 a 29 de agosto no Teatro ESPM, na Vila Mariana, zona sul da capital.

Iniciativa estimula plantio de árvores. A ação Doe Vida: plantio simultâneo de árvores pela COP30 prevê que cada pessoa defina um local e escolha as mudas para o plantio com apoio de viveiros municipais, estaduais, casas de agricultura ou viveiros particulares. O evento acontece em 21 de setembro, Dia da Árvore.

Autódromo de Interlagos abriga intervenção na semana do GP de Fórmula 1. O grupo Life Service exporá as "Life Tree" [árvores-da-vida, em tradução livre], estruturas capazes de capturar CO² e liberar oxigênio. A iniciativa promove, entre 7 e 9 de novembro, a compensação da emissão de carbono gerada durante o GP.

Latin America Climate Summit debate mercado de carbono. Mais de 800 delegados de toda América Latina e Caribe discutem a importância dos instrumentos de precificação de carbono para impulsionar uma transição climática justa na região. O evento ocorrerá no hotel Renaissance, no Jardim Paulista.