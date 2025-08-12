MP lança operação contra grupo de auditores fiscais e dono da Ultrafarma

SÃO PAULO (Reuters) - O Ministério Público de São Paulo realiza nesta terça-feira operação para desarticular esquema formado por um grupo de auditores fiscais que beneficiou empresas de varejo em troca de propinas que ultrapassaram R$1 bilhão, tendo também entre os alvos o dono da rede de farmácias Ultrafarma, Sidney Oliveira, informou o órgão.

Segundo o portal de notícias G1, Oliveira foi preso nesta manhã no âmbito da operação. Procurados, representantes da Ultrafarma não puderam comentar o assunto de imediato.

O MP informou em nota que as autoridades cumprem três mandados de prisão temporária, incluindo contra um fiscal de tributos estadual, "apontado como o principal operador do esquema, e os de dois empresários, sócios de empresas beneficiadas com decisões fiscais irregulares".

O MP disse que a investigação apontou que o fiscal manipulava processos administrativos para facilitar a quitação de créditos tributários às empresas. "Em contrapartida, recebia pagamentos mensais de propina por meio de uma empresa registrada em nome de sua mãe. Constatou-se também que o fiscal já recebeu, até este momento, mais de R$1 bilhão em propina", afirmou o MP.

O MP não citou no comunicado os nomes dos alvos dos mandados de prisão, mas a assessoria do órgão confirmou que Oliveira, da Ultrafarma, é um dos investigados.

(Por Alberto Alerigi Jr.)