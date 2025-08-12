Motta usa 'adultização' para baixar temperatura na Câmara e evitar anistia

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), usou a discussão sobre "adultização" e proteção das crianças nas redes sociais para baixar a temperatura na Casa após o motim de mais de 30 horas no plenário.

Motta fechou um acordo com os líderes que vai realizar uma comissão geral sobre o tema na próxima semana. O presidente também acertou a criação de um grupo de trabalho com parlamentares e especialistas para elaborar um texto que possa ir à votação em até 30 dias.

Lideranças avaliam que a ideia de discutir a proteção das crianças nas redes sociais é uma tentativa de "acalmar" os deputados. Líderes do centrão e do governo dizem crer que o tema não deve ter resistências por envolver a família, que é algo defendido por bolsonaristas, e tira o foco do fim do foro privilegiado e anistia.

O assunto evitou avanços sobre o fim do foro privilegiado e a anistia. Lideranças afirmaram ao UOL que Motta chegou à reunião de líderes de hoje dizendo que a "adultização" seria prioridade na Casa e pediu o apoio de todos para o debate. Anistia não foi debatida na reunião de líderes.

PL pediu para pautar o fim do foro privilegiado, mas foi voto vencido. O tema não entrará na pauta da semana. Na reunião, o PSD ponderou que não tinha participado do acordo que previa a discussão do tema em troca do fim do motim no plenário e que é necessário ouvir as bancadas antes de incluir a proposta na ordem do dia. A sugestão foi acatada por todos as lideranças.

Líder do PSD defendeu arranjos com as lideranças. Antônio Brito (BA) argumentou que acordos precisam ser feitos no colégio de líderes, com a presença do presidente da Câmara. O suposto acordo para debater o fim do foro privilegiado e a anistia teria sido costurado pelo PP e pelo União Brasil com o PL.

Motta anunciou que a "adultização" seria pauta na Casa após o vídeo do influencer Felca. Em publicação no X, o presidente da Câmara disse que "há uma série de projetos importantes sobre o assunto" e que nesta semana iria "pautar e enfrentar essa discussão".

Políticos de direita e de esquerda afirmaram interesse no tema. A deputada Erika Hilton (PSOL-SP) disse que contataria a direção da Polícia Federal para "reforçar o perigo e o risco dos perfis denunciados" pelo vídeo e que acionaria a Justiça, sem dar detalhes. Seu colega, Guilherme Boulos (PSOL-SP), apontou "conivência das big techs" no problema; e Nikolas Ferreira (PL-MG) disse que "Felca mexeu no vespeiro".

Governo vai aproveitar discussão para pautar regulação das big techs

Executivo deve enviar projeto de regulamentação das redes sociais. O ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, afirmou que o governo Lula (PT) vai enviar uma lei para tratar do assunto "nos próximos dias".

Regulação das big techs é um tema que enfrenta resistência entre os parlamentares. Partidos de esquerda já tentaram avançar com a regulamentação, mas a falta de consenso fez com o assunto ficasse de lado.

Governo defende enfrentar tema e debater regulamentação. Como o UOL mostrou, há pelo menos dois projetos, um do Ministério da Justiça e outro do Ministério da Fazenda, que propõem regras para as empresas de tecnologia e que deverão ganhar mais atenção, embora governistas apontem que há forte resistência no Congresso.

O projeto da Justiça mira a responsabilização civil de atos ilícitos nas plataformas. A ideia é voltada à "defesa da família": trazer para o ambiente digital regras de direito do consumidor que já valem para a vida comum e concentrar o debate em crimes contra crianças, adolescentes, a família e a saúde, como golpes e casos de exploração sexual, por exemplo.

A proposta da Fazenda foca na concorrência. Batizado de "PL Concorrencial", o projeto, elaborado pela Secretaria de Reformas Econômicas, visa estabelecer regras antitruste para as big techs em prol de "garantir competitividade", num setor repleto de gigantes internacionais, e alinharia o país às regras da OCDE (Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico). O controle seria feito pelo Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica).

Projetos sobre "adultização" na Câmara

Levantamento do UOL feito no site da Câmara mostra que foram protocolados desde 2007 pelo menos 34 projetos de lei sobre pornografia infantil na internet; só este ano, foram oito. Vários deles pedem mudanças no Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069) e o Marco Civil da Internet (Lei 12.965) para aumentar o rigor sobre punições ou cobrir lacunas desses dispositivos.

Dos 34 PLs encontrados, dois são informados pelo site da Câmara como prontos para pauta. Em linhas gerais, esses textos pedem: