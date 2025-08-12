Motim bolsonarista adiou votação de projeto que defende crianças nas redes

O motim de bolsonaristas na Câmara dos Deputados na semana passada adiou a votação do pedido de urgência para um projeto de lei que estabelece diretrizes de proteção a crianças e adolescentes nas redes sociais.

O que aconteceu

O tema ganhou tração nos últimos dias, após um vídeo viralizar. Nele, o youtuber Felipe Bressanim, conhecido como Felca, denunciou casos de "adultização" e exploração de menores de idade nas redes sociais.

A Câmara se preparava para discutir o assunto antes do vídeo. Um pedido de urgência para o PL 2628/2022 estava na pauta dos dias 5 e 6, mas as sessões foram canceladas devido ao motim organizado por bolsonaristas, que ocuparam a Mesa Diretora e impediram os trabalhos por quase três dias.

O projeto cria diretrizes para proteção de crianças e adolescentes em ambientes digitais. Apresentado em 2022 pelo senador Alessandro Vieira (PSD-SE), o texto obriga as plataformas a reportar e remover conteúdos de exploração e abuso sexual infantil e exige que perfis de crianças estejam vinculados à conta de um responsável legal.

O pedido de urgência aceleraria a tramitação do projeto. Caso o requerimento seja aprovado, o texto não precisará passar por análise das comissões da Câmara e iria direto ao plenário.

Com a repercussão do vídeo de Felca, o presidente da Câmara prometeu pautar projetos para proteção de crianças. Em um post no último domingo, Hugo Motta (Republicanos-PB) disse que a denúncia do youtuber "chocou e mobilizou milhões de brasileiros" e anunciou que vai colocar os projetos em discussão nesta semana.

Motta ainda não especificou quais projetos vão entrar na pauta. Há várias propostas sobre o tema em tramitação no Congresso. Só ontem a Câmara recebeu pelo menos oito PLs que tratam da exploração de menores de idade na internet, impulsionados pela denúncia de Felca.

O PL 2628 é um dos mais avançados. O projeto já foi aprovado pelo Senado em dezembro de 2024. Se for aprovado pela Câmara sem alterações, ele segue para sanção do presidente Lula. "A expectativa é positiva. A gravidade da pauta garante apoios de todos os segmentos políticos", disse o senador Alessandro Vieira ao UOL.

O vídeo de Felca teve grande repercussão, atingindo mais de 28 milhões de visualizações em quatro dias. Ele expôs a produção de conteúdo do influenciador Hytalo Santos com adolescentes e cobrou as plataformas que permitem e monetizam os vídeos.

A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, elogiou a iniciativa de Motta. Ela também defendeu a responsabilização das big techs. "As plataformas não têm como fugir dessa responsabilidade porque são capazes de identificar praticamente tudo o que fazem seus usuários. Não podem fingir que não é com elas, como normalmente acontece", disse.

O ECA (Estatuto da Criança e Adolescente) proíbe adultos de explorar imagens que violem a dignidade e a intimidade de crianças. A detenção prevista no artigo 232 é de seis meses a dois anos.

Bolsonaristas podem ser punidos por motim. A Corregedoria da Câmara terá um prazo de 45 dias para analisar denúncias contra 14 parlamentares envolvidos no episódio. Depois, a Mesa Diretora vai decidir o que fazer com eles.