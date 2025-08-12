Topo

Moraes rejeita arquivar investigação contra diretor-geral da Abin

Luiz Fernando Corrêa, diretor-geral da Abin, foi indiciado pela PF Imagem: Pedro França/Agência Senado
Do UOL, em São Paulo

12/08/2025 17h10Atualizada em 12/08/2025 17h21

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), rejeitou o pedido da defesa do diretor-geral da Abin (Agência Brasileira de Inteligência), Luiz Fernando Corrêa, para arquivar a investigação contra ele no caso da "Abin paralela".

O que aconteceu

Moraes afirmou que não cabe a Corrêa, que é investigado, "pautar a atividade investigativa". "Em mesmo contexto, estando a investigação em regular andamento, com diversas diligências já realizadas, eventual arquivamento seria absolutamente prematuro."

Diretor da Abin foi indiciado por suspeita de obstrução de justiça. A PF aponta que houve "conluio" entre a atual gestão do órgão e a direção anterior para evitar que monitoramentos ilegais no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) viessem a público.

Defesa de Corrêa havia classificado o indiciamento como "ilegal", em manifestação enviada ao STF em julho. "Não só carece de fundamentação fática como também é permeado por uma pobreza jurídica espantosa."

Ex-diretor-adjunto da Abin, Alessandro Moretti, antigo número dois da agência, também foi indiciado pela Polícia Federal. Ele foi exonerado pelo presidente Lula em janeiro de 2024, em meio às investigações. Outros seis diretores também foram substituídos na ocasião.

Lula manteve o delegado Luiz Fernando Corrêa, nome de sua confiança, no comando do órgão. Os dois mantêm uma longa relação: Corrêa foi diretor-geral da Polícia Federal no segundo mandato do petista, entre 2007 e 2011.

Espionagem no governo Bolsonaro

A "Abin paralela" monitorava pessoas consideradas adversárias de Jair Bolsonaro. Segundo as investigações da PF, a estrutura de espionagem também atuava por interesses políticos e pessoais do ex-presidente e de seus filhos. As apurações mostram que a gestão usou o software "First Mile" para as ações ilegais.

Ministros do STF, políticos e jornalistas foram monitorados pela estrutura paralela. Na lista dos espionados estão nomes como Alexandre de Moraes, Luís Roberto Barroso, Dias Toffoli e Luiz Fux, do Supremo, e o ex-presidente da Câmara Arthur Lira (PP-AL).

O grupo instalado na Abin teria usado um software para rastrear celulares "reiteradas vezes". O sistema de monitoramento é capaz de detectar um indivíduo com base na localização de aparelhos que usam as redes 2G, 3G e 4G. Para encontrar o alvo, basta digitar o número do seu contato telefônico no programa e acompanhar em um mapa a última posição.

