Moraes autoriza visita de líder do PL na Câmara a Daniel Silveira

O ex-deputado Daniel Silveira está preso em Magé (RJ) - Adriano Machado/Reuters
Ana Paula Bimbati
Do UOL, em São Paulo

12/08/2025 13h08

O ministro do STF Alexandre de Moraes autorizou a visita do líder do PL na Câmara dos Deputados ao ex-deputado Daniel Silveira em um presídio no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

A data da visita deve ser agendada com a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro. Além de Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), os deputados Capitão Alden (PL-BA) e Gilberto Gomes (PL-PB) também estão autorizados.

Moraes determinou que a visita seja em "caráter estritamente pessoal e individual". Por isso, o ministro ressaltou que não é permitida a entrada de assessores, seguranças ou da imprensa. Os deputados também não podem usar celulares, equipamentos fotográficos, nem registrar em foto ou áudio o interior do presídio. Os parlamentares haviam pedido uma visita "institucional".

Na semana passada, o ministro autorizou Silveira a sair do presídio para atendimento médico em Petrópolis, no Rio. O ex-deputado foi liberado para fazer fisioterapia no joelho que operou no último dia 26. Moraes não atendeu o pedido da defesa, entretanto, para que Silveira fosse para prisão domiciliar humanitária.

Silveira cumpre pena em um presídio de Magé, no Rio de Janeiro. O ex-deputado foi condenado em 2022 por estímulo a atos antidemocráticos e ataques aos ministros do STF.

Em 2021, o ex-deputado foi para a cadeia depois de publicar um vídeo em que ameaçava a Corte. Em 2022, o então presidente Jair Bolsonaro (PL) concedeu a ele perdão de pena. Dois anos depois, em 2024, o ex-parlamentar foi preso novamente após descumprir as condições para a liberdade condicional. Na ocasião, Moraes afirmou que ele desobedeceu as medidas cautelares 227 vezes.

