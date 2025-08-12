Moraes autoriza Bolsonaro a fazer exames e pede atestado de comparecimento

Após pedido da defesa, o ministro Alexandre de Moraes autorizou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) a sair de casa para fazer exames médicos.

O que aconteceu

Moraes autorizou Bolsonaro a ir ao hospital DF Star, em Brasília, no sábado (16). O ministro determinou que o ex-presidente apresente um atestado de comparecimento no prazo de 48 horas após a finalização dos exames, com a data e horários dos atendimentos.

Defesa relatou a "necessidade de reavaliação dos sintomas de refluxo e soluços". Por isso, pediu a saída temporária da prisão domiciliar para "verificação das condições atuais de saúde" de Bolsonaro.

Os advogados pediram a realização de exames de sangue e imagem. São eles: coleta de sangue, coleta de urina, endoscopia digestiva alta em função de CID 10 K20;Tomografia computadorizada de tórax, abdome e pelve, ecocardiograma transtorácico e ultrassonografia.