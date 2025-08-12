Minério de ferro sobe com restrições à produção de siderúrgicas de Tangshan antes de evento militar

Por Lucas Liew

CINGAPURA (Reuters) - Os preços futuros do minério de ferro subiram nesta terça-feira, depois que as usinas siderúrgicas do centro de produção chinês de Tangshan receberam ordens de interromper as operações para melhorar a qualidade do ar antes de um grande desfile militar.

O menor nível de embarques de minério também deu suporte aos preços.

O contrato de janeiro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China subiu 2,36%, a 801 iuanes (US$111,42) a tonelada.

O minério de ferro de referência de setembro na Bolsa de Cingapura subia 1,06%, a US$104,6 a tonelada.

As usinas siderúrgicas de Tangshan receberam ordens de interromper operações a partir de 25 de agosto para garantir a limpeza do ar no norte da China antes do desfile militar de 3 de setembro, em comemoração ao fim da Segunda Guerra Mundial.

Isso poderia ajudar a retirar o excesso de aço do mercado e impulsionar os preços, disseram analistas do ANZ, acrescentando que, em última análise, a medida daria suporte às margens das usinas siderúrgicas e à demanda por minério de ferro.

O volume total de embarques de minério de ferro dos principais países produtores, Austrália e Brasil, caiu 1,5% em relação à semana anterior, de acordo com dados da consultoria chinesa Mysteel.

De modo geral, o índice de preços ao produtor (PPI) da China caiu 3,6% em relação ao ano anterior em julho, mais do que o esperado, devido ao clima extremo e às incertezas do comércio global.

Apesar das medidas adotadas pela China para conter a concorrência desordenada, alguns analistas seguem cautelosos, avaliando que essas ações podem ter impacto limitado na ausência de estímulos à demanda ou reformas estruturais.

Isso ocorre em meio a uma prolongada retração no setor imobiliário da China, que pesa sobre os gastos dos consumidores e a atividade fabril.

(Reportagem de Lucas Liew)