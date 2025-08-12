Topo

Notícias

Minério de ferro sobe com restrições à produção de siderúrgicas de Tangshan antes de evento militar

12/08/2025 08h13

Por Lucas Liew

CINGAPURA (Reuters) - Os preços futuros do minério de ferro subiram nesta terça-feira, depois que as usinas siderúrgicas do centro de produção chinês de Tangshan receberam ordens de interromper as operações para melhorar a qualidade do ar antes de um grande desfile militar.

O menor nível de embarques de minério também deu suporte aos preços.

O contrato de janeiro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China subiu 2,36%, a 801 iuanes (US$111,42) a tonelada.

O minério de ferro de referência de setembro na Bolsa de Cingapura subia 1,06%, a US$104,6 a tonelada.

As usinas siderúrgicas de Tangshan receberam ordens de interromper operações a partir de 25 de agosto para garantir a limpeza do ar no norte da China antes do desfile militar de 3 de setembro, em comemoração ao fim da Segunda Guerra Mundial.

Isso poderia ajudar a retirar o excesso de aço do mercado e impulsionar os preços, disseram analistas do ANZ, acrescentando que, em última análise, a medida daria suporte às margens das usinas siderúrgicas e à demanda por minério de ferro.

O volume total de embarques de minério de ferro dos principais países produtores, Austrália e Brasil, caiu 1,5% em relação à semana anterior, de acordo com dados da consultoria chinesa Mysteel.

De modo geral, o índice de preços ao produtor (PPI) da China caiu 3,6% em relação ao ano anterior em julho, mais do que o esperado, devido ao clima extremo e às incertezas do comércio global.

Apesar das medidas adotadas pela China para conter a concorrência desordenada, alguns analistas seguem cautelosos, avaliando que essas ações podem ter impacto limitado na ausência de estímulos à demanda ou reformas estruturais.

Isso ocorre em meio a uma prolongada retração no setor imobiliário da China, que pesa sobre os gastos dos consumidores e a atividade fabril.

(Reportagem de Lucas Liew)

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Promotoria prende fiscal da Fazenda e dono da Ultrafarma por esquema de corrupção

Lula e Xi reforçam aliança do Sul Global contra unilateralismo de Trump

Grupo de líderes políticos 'The Elders' denuncia 'genocídio' em Gaza

ONU Mulheres pede urgência para atender necessidades das afegãs

Jovens brasileiras pautam protagonismo de periferias e povos indígenas na COP30

Relator diz que China tem que respeitar defensores de direitos humanos detidos

Conab: colheita de milho avança 8,5 pontos porcentuais e alcança 83,7% da área

Portugal: falhas operacionais dificultam controle de um dos piores incêndios em 15 anos

Israel bombardeia Cidade de Gaza; líder do Hamas é aguardado no Cairo para tentar salvar negociações de cessar-fogo

Sidney Oliveira, da Ultrafarma, é preso em operação do MP-SP

Governo Trump criticará Brasil e Moraes em relatório sobre direitos humanos, diz jornal dos EUA