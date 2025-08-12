Militares paquistaneses matam 50 militantes ao longo da fronteira com Afeganistão

ISLAMABAD (Reuters) - As Forças Armadas do Paquistão informaram na terça-feira que mataram 50 militantes islâmicos ao longo da fronteira com o vizinho Afeganistão em quatro dias, em uma região agitada do sudoeste que abriga importantes projetos chineses do Cinturão e Rota.

Os militantes foram mortos em uma operação iniciada na quinta-feira, segundo um comunicado, no Baluchistão, onde operam militantes islâmicos e insurgentes separatistas que exigem uma parcela maior da riqueza mineral da província.

A Reuters não conseguiu verificar de forma independente o número de mortos.

Analistas independentes e grupos militantes dizem que o Exército paquistanês exagera rotineiramente sobre o número de mortes de militantes, uma acusação que os militares rejeitam.

(Reportagem de Asif Shahzad)