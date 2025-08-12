Mercados acionários de China e Hong Kong registram ganhos após prorrogação de trégua comercial

Por Summer Zhen

HONG KONG (Reuters) - As ações da China e de Hong Kong subiram nesta terça-feira uma vez que a prorrogação de uma trégua tarifária entre os Estados Unidos e a China ajudou na confiança dos investidores.

Washington e Pequim prorrogaram na segunda-feira a trégua tarifária por 90 dias, em uma decisão amplamente esperada pelos mercados.

No fechamento, o índice de Xangai teve alta de 0,5%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 0,52%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, subiu 0,25%.

"Isso não é uma surpresa para os mercados financeiros. Os investidores já presumiam que o prazo seria prorrogado", disse Zhiwei Zhang, economista-chefe da Pinpoint Asset Management.

A negociação comercial levará meses e os investidores mudaram seu foco para a cúpula entre os EUA e a Rússia, acrescentou ele.

Os mercados chineses têm apresentado tendência de alta nas últimas semanas, já que os investidores precificaram sinais positivos de uma série de negociações comerciais entre os EUA e a China, que se concentraram em reduzir as tarifas dos níveis de três dígitos.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 2,15%, a 42.718 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 0,25%, a 24.969 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 0,50%, a 3.665 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 0,52%, a 4.143 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve desvalorização de 0,53%, a 3.189 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 0,09%, a 24.158 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 0,28%, a 4.220 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 0,41%, a 8.880 pontos.

(Reportagem de Summer Zhen, reportagem adicional de Ankur Banerjee)