'Parece que fui no salão': testamos a máscara da Lola para cabelo ressecado

Sempre fui de testar diversas marcas de máscaras de cabelo para ver com qual eu me adaptava melhor na hora de fazer tratamentos de reconstrução, nutrição e hidratação. Como gosto de seguir um cronograma capilar, estou aberta a novas marcas e compro produtos com frequência.

Foi então que me indicaram a máscara Densidade da Lola Cosmetics, que promete restaurar cabelos finos, com queda e quebradiços —que é o meu caso. Por fazer sempre progressiva, as pontas acabam ficando mais ralas e com aspecto mais poroso. A seguir, veja o que achei do produto.

O que eu gostei

Densidade. Assim como o nome sugere, a consistência do produto faz muita diferença. Você não precisa de grande quantidade para deixar o cabelo hidratado. Basta você aplicar um pouco, da raiz às pontas, para já ver resultado.

Fragrância. O cheiro dessa máscara é muito bom e dá a sensação de cabelo limpo e leve. Costumo usar depois do xampu e condicionador e a finalização fica muito boa.

Rendimento. Como não precisa usar grandes quantidade, a máscara tem uma boa durabilidade. Eu indico usar duas colheres de sopa a cada aplicação, mas o meu cabelo é comprido —veja qual é a melhor quantidade para o seu.

Composição. O produto tem ativos como Barbatimão, Baiacapil e Niacinamida, com uma pegada mais natural e que agem na restauração do cabelo. Geralmente invisto cada vez mais em cosméticos não testados em animais e até veganos.

Diminuição do frizz. Ao aplicar um pouquinho na raiz, senti o cabelo mais leve e com redução de frizz, que sempre ficava quando eu não fazia hidratação nenhuma ou usava uma máscara não muito potente.

Preço. O custo-benefício é um dos melhores que já vi e acredito que vale o investimento, pois tem um rendimento excelente. Eu comprei faz dois meses e ainda tenho bastante produto.

Rápida ação. Uma das vantagens são resultados em pouco tempo. O fabricante sugere deixar o produto no cabelo por cinco minutos. Então, a pessoa pode fazer hidratação debaixo do chuveiro (caso não tenha tanto tempo) ou deixar o produto agir no cabelo após o banho enquanto faz outras tarefas, caso queira prefira que o produto fique mais tempo.

Pontos de atenção

Vale investir nos acompanhamentos. O produto sozinho já tem um efeito positivo e você percebe realmente a recuperação dos fios ao longo das aplicações. Mas, como a máscara é de uma linha que promete devolver a densidade aos fios, sugiro usar todo o kit, que inclui xampu, acidificante e tônico capilar.

Mesmo vendo o resultado usando somente a máscara, acredito que colocar no cabelo todos os itens da linha tenha uma recuperação ainda mais potente, caso o cabelo esteja muito danificado.

O que mudou para mim

As pontas do meu cabelo ficaram mais hidratadas e achei que o frizz também diminuiu, principalmente quando uso fonte de calor nos fios. Eu vi diferença logo no primeiro uso. Acho ainda que recupera muito as pontas duplas se a pessoa seguir um cronograma capilar e aplicar a máscara mais de quatro vezes.

O cheiro fica de forma permanente também, deixando o cabelo mais leve e com aspecto ainda mais brilhante, "com vida".

Para quem eu indico

Acredito que quem possa gostar dos produtos são pessoas que estão com o cabelo muito danificado e que usam fonte de calor com frequência. Se os fios estão muito danificados e quebradiços, a máscara faz muita diferença para hidratar o cabelo e recuperar pontas duplas, por exemplo.

Por último, se a pessoa não gosta de produtos com muita química e prefere cosméticos mais naturais, a máscara é ideal para fazer uma reconstrução em casa e ter um resultado de salão.

