Manter postura modestamente restritiva segue sendo apropriado, diz membro do Fed

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Kansas City, Jeff Schmid, afirmou que, com a economia dos Estados Unidos ainda mostrando impulso, o crescente otimismo empresarial e a inflação ainda estagnada acima do objetivo de 2%, manter uma postura de política monetária modestamente restritiva continua sendo apropriado por enquanto. A declaração pertence a discurso preparado para a Conferência Anual de Oklahoma City, nesta terça-feira. Segundo ele, no entanto, a posição será continuamente reavaliada com novos dados e informações sobre a inflação, mercado de trabalho e a economia em geral.

Schmid justificou sua abordagem dizendo que, embora a política monetária possa ser restritiva atualmente, "não é muito" e, dadas as recentes pressões sobre os preços, "uma postura moderadamente restritiva é exatamente onde queremos estar".

Ele ainda pontuou que, por mais que o aumento de tarifas pareça estar tendo um efeito limitado sobre a inflação, acredita que é uma justificativa para manter a política "em espera", em vez de uma oportunidade para flexibilizá-la.

"No geral, prevejo um efeito relativamente moderado das tarifas sobre a inflação, mas vejo isso como um sinal de que a política está adequadamente calibrada", mencionou o membro do Fed, ao ressaltar que a inflação permanece muito alta.

Para Schmid, atualmente, a economia norte-americana continua a mostrar forte impulso e, em conversas com contatos empresariais, ele diz ouvir um aumento no otimismo, à medida que parte da incerteza e preocupação em torno da política comercial, que aumentaram em abril, diminui. "Minha expectativa é de que a economia mostre resiliência contínua. O Fed está tão perto de cumprir seu mandato quanto esteve em algum tempo", mencionou.

Segundo ele, apesar do fraco payroll, um conjunto mais amplo de indicadores sugere um mercado de trabalho em equilíbrio. "Com essa medida abrangente, o mercado de trabalho, embora em desaceleração, permanece saudável", disse, ao demonstrar otimismo com as perspectivas econômicas norte-americanas.