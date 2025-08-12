Maierovitch: Não há irregularidade na prisão de dono da Ultrafarma

O MP-SP (Ministério Público de São Paulo) agiu de forma legítima ao decretar a prisão temporária de Sidney Oliveira, fundador da rede de farmácias Ultrafarma, avaliou o jurista e colunista Wálter Maierovitch na edição de hoje do UOL News.

O empresário foi preso hoje após uma ação do MP-SP. Ele é suspeito de favorecer empresas do setor de varejo em troca de propinas em São Paulo. Mario Otavio Gomes, executivo da rede de eletroeletrônicos Fast Shop, também foi alvo de um mandado de prisão temporária.

Sempre uma medida cautelar é uma necessária. Ela pode ser prorrogada por mais cinco dias ou pode se transformar em uma prisão preventiva, mas aí muda o alvo. Ou seja, para a garantia da instrução criminal e que as pessoas não fujam. As cautelas podem mudar de acordo com a gravidade.

Outro ponto importante é relativo à legitimidade do MP. Estamos falando de tributação estadual. Então, o MP-SP, como fiscal da lei e defensor da sociedade, tem toda a legitimação. Apenas um juiz pode decretar prisão; a autoridade judiciária foi provocada. Ele não pode decretar uma prisão temporária de ofício, sem requerimento.

O MP tem poder de polícia e pode agir de ofício e requisitar o auxílio da polícia civil, que é o que foi feito. Ele pode fazer isso simplesmente com seus procuradores e promotores de justiça. Pelo que se tem até agora, não vejo nenhuma irregularidade.

Quanto à necessidade, o próprio juiz, ao decretar a prisão temporária, precisa dar os motivos, que ainda não conhecemos. Wálter Maierovitch, colunista do UOL

Maierovitch criticou a falta de fiscalização da Secretaria da Fazenda de São Paulo, que não identificou as irregularidades envolvendo auditores fiscais tributários.

Existe uma secretaria e ela não percebe irregularidades. Foi o MP que pegou elementos e montou a operação. Teve a informação que a secretaria não teve e foi atrás mediante essa operação. Os indicativos estão a mostrar que se trata de um propinoduto onde o dinheiro corria a larga.

A secretaria não tem uma corregedoria, fiscalização, controle interno para fazer essas verificações. Isso saía de processos de créditos tributários do Estado. De repente, esses procedimentos eram arquivados e aquele que era apontado como devedor saía sem dever nada. Wálter Maierovitch, colunista do UOL

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: