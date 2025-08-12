Topo

Magnata das criptomoedas se declara culpado de fraude nos EUA

12/08/2025 17h22

O magnata sul-coreano das criptomoedas, Do Kwon, acusado de ser responsável pela falência de uma empresa bilionária há três anos, se declarou culpado de fraude perante um juiz de Nova York, segundo documentos judiciais publicados na terça-feira (12). 

Kwon, fundador da Terraform Lab e promotor de duas criptomoedas que tiveram um papel crucial na falência, enfrentava nove acusações em uma denúncia formal apresentada pela Promotoria em janeiro de 2025, da qual inicialmente se declarou inocente. 

No entanto, ele alterou seu depoimento em uma audiência perante o juiz federal Paul Engelmayer, do Distrito Sul de Nova York e será sentenciado em 11 de dezembro, segundo o registro. 

Kwon, de 33 anos, foi extraditado de Montenegro para os Estados Unidos no ano passado devido à sua participação em uma fraude relacionada à falência de sua empresa, que pulverizou cerca de 40 bilhões de dólares (aproximadamente R$ 248 bilhões, em cotação da época) dos investidores e abalou os mercados globais de criptomoedas. 

O magnata das criptomoedas foi preso em março de 2023 no aeroporto de Podgorica, capital de Montenegro, enquanto se preparava para embarcar em um voo para Dubai, portando um passaporte falso da Costa Rica.

Antes da prisão no pequeno país balcânico, ele ficou foragido por meses, após fugir da Coreia do Sul e posteriormente de Singapura, quando sua empresa faliu em 2022. 

A empresa de Kwon, Terraform Labs, criou uma criptomoeda chamada TerraUSD, que foi comercializada como uma "stablecoin", uma moeda digital cujo valor está vinculado a uma moeda tradicional, neste caso o dólar. 

Graduado pela universidade americana de Stanford, com experiência na Apple e na Microsoft, Kwon a promoveu com sucesso como a grande novidade em criptomoedas. 

A mídia da Coreia do Sul o descreveu como "um gênio". 

Mas, apesar dos bilhões em investimentos, a TerraUSD e outra moeda criada pela Terraform Labs, a Luna, entraram em uma espiral descendente em maio de 2022. 

Especialistas afirmaram que Kwon havia criado um esquema de pirâmide, no qual muitos investidores perderam as economias de uma vida inteira. 

As criptomoedas têm sido alvo de um escrutínio crescente por parte dos reguladores após uma série de controvérsias nos últimos anos.

