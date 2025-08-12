Lula precisa ligar para Trump e conversar sobre tarifaço, diz ex-embaixador

O ex-embaixador do Brasil em Washington Rubens Barbosa defendeu, em entrevista ao UOL News, que o presidente Lula (PT) deve ligar para Donald Trump e conversar sobre as tarifas de 50% impostas pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros.

Eu não compro essa ideia de que isso vincula a negociação comercial. Se você ler a carta no dia 9 de julho, não tem essa condicionante. Depois de falar das tarifas, ele [Trump] pede para negociar. Então, tem que ligar para a Casa Branca para esclarecer isso. É um ponto importante. Se há essa dúvida, vamos esclarecer.



Ontem, o ministro Haddad disse que era uma ingenuidade você pedir para o presidente Lula falar com o presidente Trump porque não havia espaço para negociação. Não é a minha percepção. O presidente Trump disse, quando perguntado, que se o Lula ligasse para ele, ele atenderia: 'Se quiser, me liga'. Ele falou isso.

A conversa com o Trump é condição. Os ministros têm instrução de não resolver nada sem falar com o Trump. O Brasil tem que pedir para falar com o Trump, o Lula tem que pedir. E não tem essa história de que tem que ter muito preparativo. Você acha que teve muito preparativo para a conversa do Lula com o Modi [Narendra Modi, primeiro-ministro da Índia]? Ele anunciou em um dia e, no dia seguinte, ele falou. Qual é o preparativo que houve?

Rubens Barbosa, ex-embaixador do Brasil em Washington

Segundo o ex-embaixador, o Brasil não pode deixar de manter o diálogo com os Estados Unidos e correr o risco de aumentar a crise com o governo americano.

A gente não pode cair na armadilha de escalar do nosso lado. Não interessa para o Brasil escalar do nosso lado. Então, a gente tem que continuar fazendo o que nós estamos fazendo: receber, recusar e, diplomaticamente, evitar do nosso lado a escalada. Se eles escalarem, é diferente. Vamos ver depois se houver outras outras etapas nessa escalada. Agora, o risco do Brasil é a gente não se comunicar e essa escalada sair do controle.

Por isso que eu insisto: nós estamos tratando com um presidente imprevisível e com um departamento de Estado que é totalmente da extrema direita. As pessoas que estão trabalhando lá são da extrema direita, são contra os governos de esquerda aqui da região. Já estão atuando com a Venezuela, com a Colômbia, com a Nicarágua, com todos os países, chegou a vez do Brasil.

Isso aí não é só contra o Brasil. É uma política articulada do departamento de Estado contra os governos de esquerda aqui na região. E o Brasil é muito maior que os outros países aqui de esquerda, Cuba, Venezuela.

Nós temos que ter a defesa dos nossos interesses e, para defender os interesses brasileiros, a gente tem que saber quais são. Na minha visão, o interesse brasileiro nessa disputa com os americanos é minimizar o custo das tarifas que foram colocadas sobre as empresas brasileiras. Esse que é o objetivo nacional.

Para chegar a isso, a gente tem que desmontar essa campanha política contra o Brasil. Isso só pode ser feito tratando com quem manda lá. Tem que tratar com quem manda. Tudo está concentrado na mão do Trump nos Estados Unidos. Não há alternativa.

Rubens Barbosa, ex-embaixador do Brasil em Washington

