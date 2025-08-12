Lula não disse querer implementar o socialismo no Brasil

Não é verdade que o presidente Lula tenha assumido que tem como objetivo implementar o socialismo no Brasil.

Publicações que circulam nas redes sociais usam um trecho recortado da fala do petista fora de contexto e sugerem que a declaração foi interrompida de forma intencional pela CNN.

O corte na transmissão aconteceu porque o programa acabou e o evento com Lula estava acontecendo ao vivo.

O que diz o post

Um recorte da edição da tarde do programa Agora CNN do dia 3 de agosto de 2025 que mostra um discurso de Lula na posse de Edinho Silva como presidente do PT é compartilhado com a legenda "Lula assume que quer implantar o socialismo e a CNN corta na hora".

Lula aparece dizendo: "Um partido de esquerda quer que o presidente diga que ia alcançar o socialismo. É verdade, eu sei o que as pessoas pensam." Em seguida, a imagem volta para o estúdio e a apresentadora encerra o programa.

Por que é distorcido

A fala de Lula está fora de contexto. Ele discursava em evento do PT que deu posse a Edinho Silva como presidente do partido no dia 3 de agosto. É possível verificar o contexto da declaração de Lula na íntegra do evento (veja aqui e abaixo). O petista comentava sobre o país ter saído do mapa da fome da ONU e diz que as pessoas esperam que um presidente de um partido de esquerda alcance o socialismo, não que ele vai implementar. Confira abaixo a transcrição da fala no contexto:

Sair do mapa da fome em apenas dois anos e meio de governo é uma proeza. Eu fico feliz, Edinho, porque no meu discurso de 2003, a coisa mais forte que eu disse foi que se, ao terminar o meu mandato, eu tivesse conquistado o direito de cada mulher, de cada homem e de cada criança tivesse almoçado, tomado café e jantado, eu teria realizado a missão da minha vida. É muito pouco para um partido de esquerda. Um partido de esquerda quer que o presidente diga que ia alcançar o socialismo. É verdade, eu sei o que as pessoas pensam. Mas eu tenho uma coisa que o sindicato me ensinou, que é não fazer bravata com coisa que eu não posso fazer.

Lula

CNN encerrou o programa por causa do horário. A emissora estava exibindo a transmissão ao vivo do evento (veja aqui e abaixo). Mesmo na transmissão da CNN é possível observar o contexto da fala de Lula, que foi cortado nos posts desinformativos. O "Agora CNN" acabou às 12h58 e, logo em seguida, começou o programa "Domingol com Benja", às 13h (veja aqui), como informou a apresentadora Muriel Porfiro ao encerrar o jornal. Ou seja, a emissora não interrompeu o discurso para esconder o que Lula dizia.

Edição seguinte repercutiu o mesmo evento. A edição de 15h do programa "Agora CNN" noticiou o evento e o discurso de Lula, o que demonstra que o assunto não foi ignorado pela emissora. Confira aqui e abaixo a partir do minuto 5:54.

Este conteúdo também foi verificado por AFP.

