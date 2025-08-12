Lula e Xi discutem Brics e oportunidades bilaterais em telefonema

BRASÍLIA/PEQUIM (Reuters) - O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e o presidente da China, Xi Jinping, discutiram o papel do Brics e negócios bilaterais em uma ligação telefônica, de acordo com nota do Planalto e a mídia estatal chinesa.

Os líderes conversaram por uma hora na segunda-feira, e "ambos concordaram sobre o papel do G20 e do Brics na defesa do multilateralismo", disse o Planalto.

"Ambos os presidentes também destacaram sua disposição em continuar identificando novas oportunidades de negócios entre as duas economias", completou a nota.

Em entrevista à Reuters na última quarta-feira, Lula afirmou que, como presidente do Brics até o final deste ano, falaria com vários presidentes sobre o tema. Ao ser perguntado se estaria havendo uma articulação entre os países do Brics, respondeu: "Ainda não tem, mas vai ter."

Desde então o presidente brasileiro falou com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, e recebeu um telefonema do presidente da Rússia, Vladimir Putin.

Xi chamou o Brics de uma plataforma fundamental para a construção de consenso no Sul Global e disse que a China está pronta para trabalhar com o Brasil para dar exemplo de unidade e autossuficiência entre as principais nações do Sul Global, informou a mídia estatal chinesa Xinhua.

O comércio agrícola tem destaque nas relações entre a China e o Brasil.

A China, maior importador de soja do mundo, obtém a maior parte da commodity do Brasil e, recentemente, várias empresas brasileiras de café entraram no mercado chinês depois que o setor foi atingido por tarifas pesadas dos Estados Unidos.

Na semana passada, a China também demonstrou apoio ao Brasil na resistência ao "comportamento intimidador" de impor tarifas excessivas, sem citar o nome dos EUA.

Xi descreveu os laços entre os dois países como "os melhores da história", e disse que ambos deveriam trabalhar juntos para enfrentar os desafios globais e promover a solução política da crise da Ucrânia, disse a Xinhua.

(Reportagem de Lisandra Paraguassu em Brasília, Sarah Morland na Cidade do México e Liz Lee em Pequim)