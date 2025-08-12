Topo

Lula diz que vai lançar pacote com crédito de R$30bi para empresas afetadas por tarifaço de Trump

12/08/2025 18h40

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que vai assinar na quarta-feira uma medida provisória com linha de crédito de R$30 bilhões para ajudar empresas exportadoras afetadas pelo tarifaço imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a produtos brasileiros.

Em entrevista à BandNews nesta terça-feira, Lula disse que esse será um valor inicial para ajudar os exportadores, e acrescentou que o pacote também terá autorização para compras governamentais.

Na semana passada, a Reuters antecipou que o governo estudava usar recursos do Fundo de Garantia à Exportação (FGE), administrado pelo BNDES, para ajudar as empresas afetadas pela tarifa de 50% imposta pelos EUA sobre produtos brasileiros.

Segundo as fontes ouvidas pela Reuters, a expectativa é que o crédito seja oferecido com juros reduzidos e prazo de carência. O plano prevê que os tomadores dos empréstimos com condições especiais terão que manter os empregos, como contrapartida para o acesso aos recursos.

O Palácio do Planalto informou que o pacote de ajuda será anunciado em uma cerimônia na quarta-feira.

Na entrevista desta terça, Lula voltou a dizer que o governo brasileiro vai buscar uma solução para as tarifas na Organização Mundial do Comércio (OMC) e vai estudar o que pode ser feito com base na reciprocidade.

Ponderou, no entanto, que não tem a intenção de fazer "bravata" e que medirá as consequências de cada ação a ser tomada.

Trump impôs uma tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros, com algumas exceções, vinculando a medida ao que ele chamou de "caça às bruxas" contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, que é réu em um processo por tentativa de golpe de Estado para anular sua derrota nas eleições de 2022.

(Reportagem de Lisandra Paraguassu e Maria Carolina Marcello)

