Lula diz que EUA têm 'um pouco de ciúmes' do Brasil por participar do Brics

O presidente Lula (PT) afirmou hoje que os Estados Unidos têm "um pouco de ciúmes" da participação do Brasil no Brics.

O que aconteceu

Lula disse que o Brasil não impôs "nenhum empecilho" para as negociações com os EUA sobre o tarifaço. Ele também voltou a defender uma moeda em comum para os países do Brics como alternativa ao dólar. As declarações ocorreram em entrevista ao jornalista Reinaldo Azevedo no programa É da Coisa, da Rádio BandNews.

Apesar das críticas a Donald Trump, Lula afirmou estar disposto a negociar com o presidente dos EUA. Ele disse esperar que "algum dia" possa encontrar Trump e "conversar como dois seres humanos civilizados".

Ele não respondeu se vai ligar ou se reunir com o americano. "Possivelmente a gente se encontre, possivelmente não. De qualquer forma, o meu discurso não está dependendo de eu conversar com ele, não".

O presidente informou que vai assinar medida provisória amanhã para reduzir impactos do tarifaço. A MP cria uma linha de crédito de R$ 30 bilhões para as empresas brasileiras afetadas pela sobretaxa de 50%, segundo ele.

Lula disse que mandou uma carta a Trump nesta semana para que ele venha a COP30, em Belém. O presidente disse "não guardar mágoa" do republicano. "Ele não precisa gostar de mim, eu não preciso gostar dele. Ele só tem que gostar do Brasil e eu gostar do povo americano."

Eu vou repetir, o Brasil teve um déficit em 15 anos de 400 bilhões de dólares. Então, não era o Trump que deveria estar taxando o brasileiro, nós deveríamos estar taxando os americanos.