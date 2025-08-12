Lula diz que espera encontrar algum dia com Trump e ter conversa civilizada

BRASÍLIA (Reuters) -O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta terça-feira esperar que algum dia ele possa se encontrar com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e ter uma conversa civilizada como dois chefes de Estados.

Em entrevista à BandNews, Lula afirmou que não há empecilho da parte do Brasil para desenvolver uma boa relação com os EUA e chamou de "ofensiva" a carta de Trump em que o norte-americano faz críticas ao sistema Judiciário e relaciona a tarifa de 50% imposta sobre produtos brasileiros ao processo enfrentado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro.

