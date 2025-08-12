Topo

Lula diz que enviou carta a Trump com convite para a COP30

12/08/2025 18h57

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta terça-feira, em entrevista à BandNews, que enviou uma carta ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, convidando-o para a conferência da ONU sobre mudanças climáticas COP30, a ser realizada em Belém em novembro.

Na semana passada, em entrevista à Reuters, Lula havia dito que não vai telefonar para Trump para negociar a tarifa de 50% imposta sobre produtos brasileiros por considerar que Trump não quer conversar, mas que iria ligar para convidá-lo para a cúpula climática.

Lula lembrou nesta terça que o Brasil tenta se firmar como liderança mundial nas políticas de clima e meio ambiente e tem a ambiciosa meta de zerar o desmatamento até 2030.

O presidente disse ainda, na entrevista, que deve ligar para o presidente da França, Emmanuel Macron, para o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, e para a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, para falar sobre o acordo comercial entre Mercosul e União Europeia.

(Reportagem de Lisandra Paraguassu e Maria Carolina Marcello)

