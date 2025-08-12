Topo

Três apostas acertam Lotofácil e ganham R$ 1,5 milhão; veja dezenas

Imagem: Ilton Rogerio/Getty Images/iStockphoto
do UOL

Colaboração para o UOL

12/08/2025 20h17Atualizada em 12/08/2025 20h53

Três apostas acertaram as 15 dezenas sorteadas hoje no concurso 3467 da Lotofácil. Cada uma delas ganhou um prêmio de R$ 1.525.501,47.

O que aconteceu:

Os números sorteados foram 03-04-05-06-07-08-09-13-14-16-18-19-20-21-25.

O próximo concurso será na quarta, com prêmio estimado de R$ 1,8 milhão.

As apostas vencedoras do prêmio principal são das seguintes cidades: Ituiutaba (MG), Buritis (RO) e Ribeirão Pires (SP).

Houve 309 apostas com 14 acertos. Cada uma recebe um prêmio de R$ 2.105,21.

11.004 jogos vencedores acertaram 13 números e levam R$ 35.

144.582 apostas com 12 acertos faturam R$ 14.

828.138 apostas fizeram 11 dezenas e ganham R$ 7.

Como participar do próximo sorteio da Lotofácil?

Você pode fazer a sua aposta na Lotofácil até uma hora antes do sorteio nas lotéricas credenciadas e no site oficial da Caixa. Ou seja, é possível registrar o seu jogo até às 19h do dia do sorteio. São 25 números disponíveis, e as apostas são feitas em jogos de 15 a 20 dezenas escolhidas. A menor aposta agora custa R$ 3,50, enquanto a mais cara chega a mais de R$ 54,2 mil. Também é possível usar a "Surpresinha" para deixar o sistema escolher os números por você.

Qual é a chance de ganhar o prêmio máximo da Lotofácil?

Com a aposta mínima (R$ 3,50), jogando 15 dezenas, a chance de acertar todas elas é de uma em quase 3,3 milhões. Jogando com mais uma dezena, o valor do jogo sobe para R$ 56, mas as probabilidades aumentam: passam a ser de uma em pouco mais de 204 mil. Quem apostar em 20 números aumenta a chance de vitória para uma em 211. A Lotofácil tem ainda prêmios para quem acertar 14, 13, 12 e 11 pontos. Com a menor aposta, a chance de ganhar pelo menos o prêmio de R$ 5 é de uma em 11.

Como funciona o bolão da Lotofácil?

A Lotofácil também tem um bolão disponível para apostas em grupo. O preço mínimo cobrado pela Caixa nessa modalidade é de R$ 14, e as cotas de cada participante devem partir de R$ 4,50. Nas apostas com 15 números, a quantidade de cotas permitidas varia entre duas e oito. Com 20 dezenas, serão permitidas até 100 cotas. É possível fazer até dez apostas por bolão entre 15 e 18 dezenas. Com 19, o número cai para seis. Jogando 20 números, é permitido fazer apenas uma aposta.

Tem outras dúvidas? Confira as respostas para as perguntas mais frequentes sobre a Lotofácil.

