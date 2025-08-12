Topo

Light: prejuízo líquido fica estável em R$ 51 milhões no 2º trimestre

São Paulo

12/08/2025 20h00

A distribuidora de energia fluminense Light reportou prejuízo líquido de R$ 51 milhões no segundo trimestre deste ano, ligeira redução de 0,6% em relação aos R$ 52 milhões de prejuízo registrados um ano antes.

No acumulado do ano até junho a companhia teve lucro líquido de R$ 368 milhões, revertendo prejuízo de R$ 409 milhões anotados nos seis primeiros meses de 2024.

De abril a junho, o Lucro Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização (Ebitda, da sigla em inglês) totalizou R$ 329 milhões, queda de 58,2% em base anual de comparação. No acumulado do ano até junho, o Ebitda ajustado da companhia totalizou R$ 908 milhões, queda de 16,3%.

A receita líquida do período totalizou R$ 3,456 bilhões, queda de 7,1% em comparação com igual intervalo de 2024. Considerando os seis primeiros meses do ano, a receita da empresa aumentou 2,2%, para R$ 7,199 bilhões.

Ao final de junho, a dívida líquida da Light era de R$ 6,461 bilhões, queda de 32,7% em relação a igual intervalo do ano passado.

