Topo

Notícias

Líderes da UE dizem que Ucrânia deve decidir próprio destino

12/08/2025 07h31

Líderes da UE dizem que Ucrânia deve decidir próprio destino - A poucos dias do encontro entre Trump e Putin, líderes de todos os países do bloco europeu, com exceção da Hungria, insistem que caminho para a paz "não pode ser decidido" sem participação dos ucranianos.Líderes da União Europeia (EU) enfatizaram nesta terça-feira (12/08) que os ucranianos devem "decidir seu próprio destino", três dias antes de uma reunião entre o presidente dos EUA, Donald Trump, e seu homólogo russo, Vladimir Putin, para discutir a guerra.

"Nós, líderes da União Europeia, aplaudimos os esforços do presidente Trump para encerrar a guerra de agressão da Rússia na Ucrânia e alcançar uma paz justa e duradoura para a Ucrânia", escreveram.

Acrescentando que estão "prontos para apoiar diplomaticamente" o empenho do presidente americano e por meio de apoio militar e financeiro a Kiev, os líderes reiteraram a necessidade do fornecimento de "garantias de segurança robustas e confiáveis" para a Ucrânia e do próprio "apoio inabalável" europeu ao país.

Os líderes europeus insistiram que o caminho para a paz na Ucrânia "não pode ser decidido" sem participação de Kiev e afirmaram que negociações substantivas só podem ser realizadas "no contexto de um cessar-fogo ou de uma redução das hostilidades".

A declaração defende que a atual linha de contato entre a Rússia e a Ucrânia só poderia ser um "ponto de partida para as negociações".

O comunicado conjunto da UE foi divulgado dias após texto similar assinado por sete líderes de UE, juntamente com Reino Unido e publicado por Londres.

Hungria não apoiou declaração

A declaração, que foi acordada na noite de segunda-feira e publicada na terça-feira, foi endossada por líderes de todos os países-membros da UE, exceto a Hungria, que se recusou a apoiar o texto.

O governo nacionalista de direita do primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, se opõe à ajuda militar da UE à Ucrânia, que, segundo ele, está prolongando o conflito, e criticou as sanções à Rússia como ineficazes e prejudiciais à economia europeia.

Durante a presidência húngara da UE, no segundo semestre de 2024, Orbán irritou outros líderes ao visitar o presidente Vladimir Putin em Moscou e se apresentar como mediador.

O presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, e líderes europeus devem se reunir com Trump nesta quarta-feira por videoconferência, um compromisso agendado por iniciativa do chanceler federal alemão, Friedrich Merz.

Os europeus e a Ucrânia temem que Putin possa obter concessões favoráveis e definir os contornos de um acordo de paz sem eles.

"Conversas construtivas"

Nesta segunda-feira na Casa Branca, Trump não confirmou que vá participar da reunião virtual com os europeus e foi vago sobre suas expectativas para o encontro de sexta-feira com Putin no Alasca, dizendo espera "conversas construtivas" que quer ver o que o líder russo "tem em mente" para encerrar a guerra na Ucrânia.

O presidente dos EUA voltou a dizer que qualquer acordo de paz provavelmente envolveria "troca de territórios", algo que foi descartado por Zelenski. A Rússia detém um controle instável sobre quatro regiões do país, duas no leste e duas no sul.

Trump criticou Zelenski, se dizendo um "pouco chateado" devido às últimas declarações dele sobre o encontro no Alasca e observando que o líder ucraniano esteve no poder durante toda a guerra e que "nada aconteceu" durante esse período.

md (AFP, AP, DPA)

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Lula e Xi reforçam aliança do Sul Global contra unilateralismo de Trump

Grupo de líderes políticos 'The Elders' denuncia 'genocídio' em Gaza

ONU Mulheres pede urgência para atender necessidades das afegãs

Jovens brasileiras pautam protagonismo de periferias e povos indígenas na COP30

Relator diz que China tem que respeitar defensores de direitos humanos detidos

Conab: colheita de milho avança 8,5 pontos porcentuais e alcança 83,7% da área

Portugal: falhas operacionais dificultam controle de um dos piores incêndios em 15 anos

Israel bombardeia Cidade de Gaza; líder do Hamas é aguardado no Cairo para tentar salvar negociações de cessar-fogo

Sidney Oliveira, da Ultrafarma, é preso em operação do MPSP

Governo Trump criticará Brasil e Moraes em relatório sobre direitos humanos, diz jornal dos EUA

Defesa Civil denuncia intensificação dos ataques israelenses na Cidade de Gaza