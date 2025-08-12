Lavrov e Rubio conversam sobre cúpula do Alasca, diz Rússia
(Reuters) - O ministro das Relações Exteriores russo, Sergei Lavrov, e o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, discutiram por telefone nesta terça-feira os preparativos para uma cúpula na sexta-feira entre os presidentes dos EUA, Donald Trump, e da Rússia, Vladimir Putin, no Alasca.
Em um comunicado publicado no Telegram, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia disse que os dois lados reafirmaram sua intenção de realizar conversas bem-sucedidas.
Espera-se que os dois líderes discutam um possível acordo de paz na Ucrânia.
(Reportagem de Felix Light)