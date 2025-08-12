Justiça aprova encerramento de recuperação judicial da Samarco

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Samarco, joint venture da Vale com a BHP, obteve autorização da Justiça de Minas Gerais para o encerramento de seu processo de recuperação judicial, por meio do qual foram reestruturados passivos superiores a R$50 bilhões com aproximadamente 10 mil credores, informou a mineradora nesta terça-feira.

O processo teve início após uma crise gerada pelo rompimento mortal de uma barragem de rejeitos de mineração da companhia em novembro de 2015, em Mariana (MG), que levou a uma paralisação de suas atividades por anos.

A Samarco voltou a produzir minério de ferro e pelotas no fim de 2020 e, atualmente, opera com 60% de sua capacidade produtiva e conta com cerca de 16,3 mil empregados diretos e contratados.

A previsão é que a empresa atinja 100% da capacidade até 2028, ou uma escala de produção de cerca de 26 a 27 milhões de toneladas de pelotas e finos de minério de ferro.

(Por Marta Nogueira)