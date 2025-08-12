Topo

Notícias

Japão impõe regras mais rígidas após morte de dois boxeadores

12/08/2025 15h05

As autoridades japonesas do boxe anunciaram nesta terça-feira (12) a implementação de regras mais rígidas referentes à perda de peso para prevenir a desidratação entre os boxeadores, após as recentes mortes de dois lutadores. 

A Associação Japonesa de Boxe Profissional (JPBA), a Comissão Japonesa de Boxe (JBC) e proprietários de academias decidiram implementar testes de urina para medir a desidratação, entre outras medidas destinadas a controlar a rápida perda de peso entre os boxeadores, disse o Secretário-Geral da JBC, Tsuyoshi Yasukochi. 

Esta decisão ocorre após as mortes de Shigetoshi Kotari e Hiromasa Urakawa, ambos de 28 anos, depois de lutarem na mesma noite, em 2 de agosto, no Korakuen Hall, em Tóquio. 

Embora a causa exata das duas mortes ainda não tenha sido determinada, a Associação Mundial de Boxe acredita que a desidratação causada pela rápida perda de peso contribui para o aumento da vulnerabilidade do cérebro à hemorragia. 

As autoridades japonesas do boxe decidiram "tomar todas as medidas possíveis para garantir que as mortes desses dois boxeadores não sejam em vão", disse Yasukochi.

kh/cpb/mcd/pc/aam/yr

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Polônia não deve permitir que Rússia crie divisão entre Varsóvia e Kiev, diz premiê

Coco Gauff avança às oitavas em Cincinnati após desistência de Yastremska

Premiê israelense diz que 'vai autorizar' habitantes de Gaza a emigrarem para o exterior

Ibaneis rebate Trump com dados de segurança em Brasília e alfineta Lula: 'Acredito no diálogo'

Auditor com 'total domínio'; como era esquema com varejistas, segundo MP-SP

Anec eleva projeção de exportação de soja para até 9,09 milhões de t em agosto

Japão impõe regras mais rígidas após morte de dois boxeadores

Deputada Fernanda Melchionna propõe que Lei Magnitsky não tenha efeito no Brasil

EUA diz que não há 'abusos significativos de direitos humanos' em El Salvador (relatório)

EUA diz que direitos humanos se deterioraram na Europa (relatório)

Brasil decepciona em Genebra ao evitar compromisso contra poluição dos plásticos