Israel bombardeia Cidade de Gaza; líder do Hamas é aguardado no Cairo para tentar salvar negociações de cessar-fogo

Por Nidal al-Mughrabi

CAIRO (Reuters) - Aviões e tanques israelenses continuaram bombardeando as áreas orientais da Cidade de Gaza durante a noite, matando pelo menos 11 pessoas, segundo testemunhas e médicos na terça-feira, com o líder do Hamas, Khalil Al-Hayya, com chegada prevista ao Cairo para conversações a fim de retomar um plano de cessar-fogo apoiado pelos Estados Unidos.

A última rodada de negociações indiretas no Catar terminou em um impasse no final de julho, com Israel e o grupo militante palestino Hamas trocando acusações sobre a falta de progresso em uma proposta dos EUA para uma trégua de 60 dias e um acordo de libertação de reféns.

Desde então, Israel disse que lançará uma nova ofensiva e assumirá o controle da Cidade de Gaza, que capturou logo após o início da guerra em outubro de 2023, antes de se retirar. Os militantes se reagruparam e têm travado uma guerra em grande parte no estilo de guerrilha.

Não está claro quanto tempo poderia durar uma nova incursão militar israelense na cidade em expansão no norte de Gaza, agora amplamente reduzida a escombros, ou como ela seria diferente da operação anterior.

Mas o plano do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu de expandir o controle militar sobre Gaza, que deve ser lançado em outubro, aumentou o clamor global sobre a devastação generalizada do território e a crise de fome que se espalha entre a população de mais de dois milhões de desabrigados de Gaza.

Também provocou críticas em Israel, com o chefe militar alertando que poderia colocar em risco os reféns sobreviventes e ser uma armadilha mortal para os soldados israelenses. Além disso, levantou o temor de mais deslocamentos e dificuldades entre os cerca de um milhão de palestinos na região da Cidade de Gaza.

Testemunhas e médicos disseram que os aviões e tanques israelenses bombardearam novamente os distritos do leste da Cidade de Gaza durante a noite, matando sete pessoas em duas casas no subúrbio de Zeitoun e quatro em um prédio de apartamentos no centro da cidade.

No sul do enclave, cinco pessoas, incluindo um casal e seu filho, foram mortas por um ataque aéreo israelense a uma casa na cidade de Khan Younis e quatro por um ataque a um acampamento de barracas na vizinha Mawasi, na costa, disseram os médicos.

As Forças Armadas israelenses afirmaram que estavam analisando os relatos e que suas forças tomam precauções para mitigar os danos aos civis. Separadamente, disseram na terça-feira que suas forças mataram dezenas de militantes no norte de Gaza no último mês e destruíram mais túneis usados por militantes na área.

MAIS MORTES POR FOME E DESNUTRIÇÃO

Mais cinco pessoas, incluindo duas crianças, morreram de fome e desnutrição em Gaza nas últimas 24 horas, informou o Ministério da Saúde do território. As novas mortes elevaram o número de vítimas fatais pelas mesmas causas para 227, incluindo 103 crianças, desde o início da guerra, acrescentou.

Israel contesta os números de mortes por desnutrição informados pelo Ministério da Saúde no enclave administrado pelo Hamas.

A guerra começou em 7 de outubro de 2023, quando militantes liderados pelo Hamas invadiram a fronteira com o sul de Israel, matando 1.200 pessoas e fazendo 251 reféns, de acordo com dados israelenses, no pior lapso de segurança da história do país.

Desde então, a guerra terrestre e aérea de Israel contra o Hamas em Gaza já matou mais de 61.000 palestinos, deixou grande parte do enclave em ruínas e provocou um desastre humanitário com grave escassez de alimentos, água potável e abrigo seguro.

(Reportagem adicional de Maayan Lubell)