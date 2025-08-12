Topo

Irã diz que negociações nucleares diretas com EUA são possíveis sob condições adequadas

12/08/2025 12h23

DUBAI (Reuters) - O Irã pode manter negociações nucleares diretas com os Estados Unidos se as condições forem adequadas, disse o primeiro vice-presidente Mohammadreza Aref na terça-feira, de acordo com a mídia estatal.

Mas ele afirmou que as exigências dos EUA para que Teerã abandone totalmente o enriquecimento de urânio são "uma piada".

Uma sexta rodada de negociações entre Teerã e Washington foi suspensa após os ataques de Israel e dos EUA às instalações nucleares iranianas em junho.

Ambas as potências acusam o Irã de buscar armas nucleares, uma acusação que Teerã rejeita.

"O Irã está pronto para negociações em condições iguais a fim de salvaguardar seus interesses... A posição da República Islâmica está na direção que as pessoas querem e, se houver condições adequadas, estamos até mesmo prontos para negociações diretas", disse Aref.

Rodadas anteriores de negociações, que começaram em abril, foram indiretas, mediadas por Omã. Washington diz que o enriquecimento de urânio no Irã constitui um caminho para o desenvolvimento de armas nucleares e deve ser abandonado.

No domingo, o presidente iraniano Masoud Pezeshkian fez uma declaração polêmica a favor da retomada das negociações com os EUA, independentemente dos níveis atuais de desconfiança.

"Vocês não querem conversar? Então, o que vocês querem fazer? Querem entrar em guerra? ... Ir às negociações não significa que pretendemos nos render", disse ele, acrescentando que tais questões não devem ser "abordadas emocionalmente".

Um comandante sênior da Guarda Revolucionária do Irã, Aziz Ghazanfari, reagindo aos comentários de Pezeshkian na segunda-feira, afirmou que a política externa exige discrição e que declarações descuidadas de autoridades podem ter sérias consequências para o país.

(Reportagem da Redação de Dubai)

