iPhone, potes herméticos, óleo capilar: veja as melhores ofertas da semana

Pensou em trocar de celular, equipar a cozinha ou reforçar a hidratação do cabelo? Pois a hora chegou: a newsletter "Caçadores de Ofertas" desta semana traz promoções para você comprar tudo isso gastando menos.

Encontramos os celulares Redmi Note 14, da Xiaomi, o iPhone 13, da Apple, e o Galaxy A06, da Samsung, para você escolher qual cabe melhor no seu orçamento. Também tem a sanduicheira e grill da Britânia com ótimo preço (menos de R$ 80!) e um kit de potes herméticos (para quem gosta de preparar as refeições da semana com antecedência e congelar), além de opções de óleos capilares para umectar os fios nos dias frios de inverno.

Celulares

Tela LCD de 6,7 polegadas; processador MediaTek Helio G85; 128 GB de armazenamento e 4 GB RAM (até 8GB com RAM Plus); conjunto de câmera traseira dupla com 50 MP + 2MP e frontal com 8 MP.

Tela AMOLED de 6,67 polegadas; processador Octa-Core; 256 GB de armazenamento e 8 GB de RAM. Câmera traseira tripla com 108 MP + 2 MP + 2MP e frontal com 20 MP. Possui IA para melhorar qualidade das imagens.

Tela OLED de 6,1 polegadas; chip A15 Bionic; 256 GB de armazenamento. Conjunto duplo de câmeras traseiras: 12MP ultra wide + 12MP wide; selfie de 12 MP. Modelo é compatível com chip virtual extra para internet e ligação.

Cozinha

O conjunto tem 12 potes de plástico com tamanhos variados e tampas com fechamento hermético. Podem ir ao micro-ondas e à lava-louças. Acabamento na cor cinza. Material livre de BPA, segundo fabricante.

Antiderrapante, luz indicadora de funcionamento e trava de fechamento. Tem superfície antiaderente e ondulada que facilita a limpeza e o preparo dos alimentos, como sanduíches e carnes.

Vem com dois copos (750 ml) para levar a bebida a qualquer lugar. Tem pés antiderrapantes e lâminas de inox que prometem triturar frutas e até cubos de gelo. Ideal para preparar sucos, vitaminas e smoothies. Design compacto.

Beleza

Seis tipos de óleos de flores preciosas, o best-seller da marca promete proteger contra agressões. Proporciona brilho, maciez e vitalidade.

Para cabelo frágil e ressecado, protege, nutre e deixa os fios macios e com efeito gloss. Pode ser usado como leave-in ou pré-xampú. Para todos os tipos de cabelos.

Para cabelos loiros, promete nutrir, proteger a cor e regenerar os fios sem pesar. Tem efeito de proteção térmica, reduz frizz e controla as pontas duplas.

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.