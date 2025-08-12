Topo

Notícias

IPCA registra 1ª queda do preço do café em um ano e meio

12/08/2025 10h44

SÃO PAULO (Reuters) - Os preços do café caíram 1,01% em julho, a primeira queda mensal em um ano e meio, de acordo com dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), após o produto ter sido um dos vilões da inflação em boa parte do período, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta terça-feira.

A redução dos preços do café no varejo vem após uma queda nas cotações pagas aos produtores após a colheita da safra de 2025, que está em sua fase final no Brasil.

No ano, o índice do café ainda registra uma alta de 41,46%, enquanto em 12 meses o produto registra avanço de 70,51%.

A queda registrada no IPCA acontece em momento de volatilidade no mercado internacional, diante de questões como a tarifa de 50% aplicada ao café do Brasil pelo governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Embora uma série de produtos, como o suco de laranja e aviões, tenham ficado com uma taxa menor, outras mercadorias não foram poupadas.

Na semana passada, o café na bolsa de Nova York subiu 8%, enquanto investidores se preocuparam com as taxas inviabilizando negócios entre o maior consumidor de café do mundo (EUA) e o maior produtor e exportador (Brasil).

O gerente do IBGE Fernando Gonçalves foi questionado por jornalistas se o tarifaço de Trump poderia resultar em uma redução de preços, mas ele evitou cravar uma avaliação, ressaltando que é prematuro.

"Pode ser um efeito de maior oferta, e não dá para dizer ou cravar que tem a ver com tarifaço. O tarifaço só começou este mês", disse.

(Por Rodrigo Viga Gaier)

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Inflação nos EUA se mantém estável em julho, a 2,7% em 12 meses

Congresso de costas para o Brasil chega ao fundo do poço

Trump diz ser favorável a levar presidente do Fed à Justiça

Trump cita números falsos ao anunciar combate ao crime em Washington

Menos promessas e mais ação, o compromisso do Brasil como anfitrião da COP30

Homem invade estúdio atirando, mata cliente e fere tatuador na Grande São Paulo

Empresas de suplementos desviavam substâncias para uso do tráfico, diz PF

Crimes denunciados por Felca: veja o que se sabe sobre exposição infantil na internet

Saraiva: Caso da Ultrafarma e Fast Shop é tragédia que se repete há anos

Nunes cancela ida a evento farmacêutico por falta de luz no Anhembi

Corpo de pesquisador morto há 66 anos é encontrado na Antártida