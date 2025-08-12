IPCA registra 1ª queda do preço do café em um ano e meio

SÃO PAULO (Reuters) - Os preços do café caíram 1,01% em julho, a primeira queda mensal em um ano e meio, de acordo com dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), após o produto ter sido um dos vilões da inflação em boa parte do período, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta terça-feira.

A redução dos preços do café no varejo vem após uma queda nas cotações pagas aos produtores após a colheita da safra de 2025, que está em sua fase final no Brasil.

No ano, o índice do café ainda registra uma alta de 41,46%, enquanto em 12 meses o produto registra avanço de 70,51%.

A queda registrada no IPCA acontece em momento de volatilidade no mercado internacional, diante de questões como a tarifa de 50% aplicada ao café do Brasil pelo governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Embora uma série de produtos, como o suco de laranja e aviões, tenham ficado com uma taxa menor, outras mercadorias não foram poupadas.

Na semana passada, o café na bolsa de Nova York subiu 8%, enquanto investidores se preocuparam com as taxas inviabilizando negócios entre o maior consumidor de café do mundo (EUA) e o maior produtor e exportador (Brasil).

O gerente do IBGE Fernando Gonçalves foi questionado por jornalistas se o tarifaço de Trump poderia resultar em uma redução de preços, mas ele evitou cravar uma avaliação, ressaltando que é prematuro.

"Pode ser um efeito de maior oferta, e não dá para dizer ou cravar que tem a ver com tarifaço. O tarifaço só começou este mês", disse.

(Por Rodrigo Viga Gaier)