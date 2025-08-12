Topo

IPCA de julho é o mais baixo para o mês desde 2023, aponta IBGE

12/08/2025 12h32

A alta de 0,26% registrada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em julho foi o resultado mais brando para o mês desde 2023, quando havia subido 0,12%, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Em julho de 2024, a taxa tinha sido de 0,38%. Em junho de 2025, a taxa foi de 0,24%.

Como consequência, a taxa acumulada em 12 meses voltou a arrefecer, passando de 5,35% em junho de 2025 para 5,23% em julho.

