Quando é o próximo pagamento do INSS? Veja calendário com datas de depósito

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) publicou o calendário oficial com as datas de pagamento referentes a agosto de 2025. Os repasses seguirão a ordem do número final do benefício (ignorando o dígito após o traço), adotando o mesmo formato utilizado em meses anteriores para assegurar organização e agilidade nos pagamentos.

O que aconteceu

Aposentados, pensionistas e demais segurados que recebem até um salário mínimo terão os valores disponibilizados entre os dias 25 de agosto e 5 de setembro. Já aqueles com renda superior ao piso nacional terão os depósitos realizados entre 1º e 5 de setembro.

O INSS realiza mensalmente mais de 40 milhões de pagamentos. Desse total, cerca de 28,2 milhões são destinados a beneficiários que recebem até o valor mínimo, enquanto aproximadamente 12,3 milhões se referem a quem ganha acima desse patamar.

A data exata do repasse pode ser verificada a partir do penúltimo dígito do número do benefício, sem considerar o número verificador. Informações adicionais podem ser acessadas por meio do portal ou aplicativo Meu INSS, utilizando CPF e a senha da conta Gov.br.

Em caso de dúvidas, os segurados podem entrar em contato com a Central de Atendimento 135, que oferece suporte automatizado todos os dias e atendimento com operadores durante o expediente comercial.

No aplicativo ou site do Meu INSS também é possível consultar o extrato de pagamento, checar dados cadastrais e utilizar outras funcionalidades por meio da barra de busca da plataforma.

Datas de pagamento - quem recebe até um salário mínimo

Final 1: 25 de agosto

Final 2: 26 de agosto

Final 3: 27 de agosto

Final 4: 28 de agosto

Final 5: 29 de agosto

Final 6: 1º de setembro

Final 7: 2 de setembro

Final 8: 3 de setembro

Final 9: 4 de setembro

Final 0: 5 de setembro

Datas de pagamento - quem recebe acima do salário mínimo