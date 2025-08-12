Topo

Inflação nos EUA se mantém estável em julho, a 2,7% em 12 meses

12/08/2025 12h23

A inflação nos Estados Unidos se manteve estável em julho, segundo o índice IPC publicado nesta terça-feira (12), enquanto aumentam as preocupações sobre os efeitos na maior economia do mundo das novas tarifas impostas pelo presidente Donald Trump.

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) subiu 2,7% em relação a julho do ano passado, sem alterações em comparação ao indicador de junho, informou o Departamento do Trabalho.

No entanto, excluindo os segmentos voláteis de energia e alimentos, a inflação subjacente, referência para os analistas, aumentou para 0,3% em julho em relação ao mês anterior. 

Na variação anual, a inflação subjacente aumentou 3,1%, também acelerando-se.

A publicação dos dados do IPC ocorre em um contexto delicado.

A maioria dos economistas espera que a inflação se acelere nos Estados Unidos à medida que entram em vigor as tarifas alfandegárias implementadas por Trump desde que voltou à Casa Branca, em janeiro. 

No entanto, os dados oficiais ainda mostram poucas mudanças, o que levou o presidente a afirmar que não há inflação e, portanto, nenhuma razão para que o banco central americano (Federal Reserve, Fed) mantenha suas taxas de juros de referência. 

O Escritório de Estatísticas do Trabalho (BLS, na sigla em inglês), responsável pelo índice IPC, também foi sacudido pelas intervenções diretas de Trump.

Na segunda-feira, o presidente republicano nomeou o economista E.J. Antoni como chefe do BLS, quase duas semanas depois de ter demitido sua diretora, Erika McEntarfer, após a publicação de números sobre o emprego que mostraram uma deterioração significativa no segundo trimestre do ano. 

"Nossa economia está crescendo e E.J. garantirá que os números divulgados sejam HONESTOS e PRECISOS", escreveu o presidente. 

Antoni, economista-chefe de assuntos econômicos na Fundação Heritage, conhecida por suas posições muito conservadoras, publicou no site desta organização vários artigos favoráveis à política de Trump.

