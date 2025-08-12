Inflação de serviços sai de 0,40% em junho para 0,59% em julho no IPCA

A inflação de serviços - usada como termômetro de pressões de demanda sobre os preços - passou de um aumento de 0,40% em junho para uma alta de 0,59% em julho, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os dados são do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

Os preços de itens monitorados pelo governo saíram de uma elevação de 0,60% em junho para uma alta de 0,67% em julho.

No acumulado em 12 meses, a inflação de serviços passou de 6,18% em junho para 6,01% em julho.

A inflação de monitorados em 12 meses saiu de 5,15% em junho para 4,73% em julho.