Topo

Notícias

Inflação de serviços sai de 0,40% em junho para 0,59% em julho no IPCA

Rio

12/08/2025 13h45

A inflação de serviços - usada como termômetro de pressões de demanda sobre os preços - passou de um aumento de 0,40% em junho para uma alta de 0,59% em julho, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os dados são do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

Os preços de itens monitorados pelo governo saíram de uma elevação de 0,60% em junho para uma alta de 0,67% em julho.

No acumulado em 12 meses, a inflação de serviços passou de 6,18% em junho para 6,01% em julho.

A inflação de monitorados em 12 meses saiu de 5,15% em junho para 4,73% em julho.

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

Evo Morales diz que "não vai fugir" e que seguirá "batalhando" nas ruas

Bolsonaro pede ao STF para deixar prisão domiciliar e fazer exames após refluxo e soluços

Fortes chuvas levam caos a aeroporto da Cidade do México

Empresário é preso suspeito de matar gari com arma de esposa delegada em Minas Gerais

Polônia não deve permitir que Rússia crie divisão entre Varsóvia e Kiev, diz premiê

Coco Gauff avança às oitavas em Cincinnati após desistência de Yastremska

Premiê israelense diz que 'vai autorizar' habitantes de Gaza a emigrarem para o exterior

Ibaneis rebate Trump com dados de segurança em Brasília e alfineta Lula: 'Acredito no diálogo'

Auditor com 'total domínio'; como era esquema com varejistas, segundo MP-SP

Anec eleva projeção de exportação de soja para até 9,09 milhões de t em agosto

Japão impõe regras mais rígidas após morte de dois boxeadores