Incêndios florestais na Espanha deixam um morto

12/08/2025 04h40

Um homem morreu em um incêndio florestal que afetou a localidade de 'Tres Cantos', perto de Madri, a primeira vítima fatal dos vários focos de incêndios que afetam a Espanha durante uma onda de calor.

"Lamento profundamente o falecimento do homem gravemente ferido no incêndio florestal de 'Tres Cantos'", escreveu a presidente regional de Madri, Isabel Díaz Ayuso, na rede social X. 

A vítima havia sofrido queimaduras graves em quase todo o corpo, segundo as autoridades locais. 

O incêndio de 'Tres Cantos', a 25 km do centro de Madri, propagou-se rapidamente na segunda-feira à noite, impulsionado por rajadas de vento de 70 km/h.

Centenas de moradores de localidades próximas abandonaram suas casas e uma pessoa ficou ferida, segundo as autoridades.

"Em apenas 40 minutos, (o fogo) avançou seis quilômetros", explicou à imprensa na segunda-feira à noite Carlos Novillo, conselheiro de Meio Ambiente da região de Madri.

Na manhã desta terça-feira, as autoridades regionais de Madri anunciaram na rede social X que a extinção do incêndio "evoluiu favoravelmente durante a noite" e o fogo estava "confinado".

Ao mesmo tempo, as praias de Tarifa, na Andaluzia, voltaram a ser ameaçadas pelas chamas das montanhas próximas e milhares de turistas abandonaram a região.

Os dois novos incêndios se unem a dezenas de outros que afetam a Espanha nesta terça-feira e que forçaram milhares de pessoas a abandonar suas residências.

A onda de incêndios coincide com a onda de calor que entrou no 10º dia nesta terça-feira, possivelmente o pior, com todas as regiões sob alerta de risco, incluindo as áreas do norte do país, temperaturas máximas de 40ºC e mínimas noturnas que não baixam de 25ºC. 

Devido ao grande número de incêndios florestais ativos em diferentes comunidades autônomas, o Ministério do Interior do governo do primeiro-ministro Pedro Sánchez anunciou uma reunião do comitê de monitoramento nesta terça-feira.

Nas praias da região de Tarifa, na província de Cádiz, quase 2.000 pessoas foram desalojadas às pressas na segunda-feira de hotéis e residências.

Um agente da Guarda Civil que ajudava na operação ficou ferido ao ser atropelado por um carro.

A região de Castilla y León, no noroeste, enfrentava na segunda-feira mais de 30 incêndios, incluindo um que afeta a área de Las Médulas, na província de León, um local que é Patrimônio Mundial da Humanidade por suas minas de ouro do período romano.

