Topo

Notícias

INCC/Sinapi sobe 0,31% em julho, após avanço de 0,88% em junho, mostra IBGE

Rio

12/08/2025 11h24

O Índice Nacional da Construção Civil (INCC/Sinapi) divulgado nesta terça-feira, 12, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) subiu 0,31% em julho. O resultado sucede avanço de 0,88% em junho.

No ano, o índice acumula alta de 3,21%. A taxa acumulada em 12 meses foi de 5,25%, ante taxa de 5,34% até junho.

Segundo o IBGE, o custo nacional da construção foi de R$ 1.848,39 por metro quadrado em julho.

A parcela dos materiais teve alta de 0,23%, enquanto o custo da mão de obra subiu 0,42%.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

Forças de segurança de Mianmar estão envolvidas em tortura sistemática, diz relatório da ONU

Ucrânia: Exército russo avança rapidamente em Donetsk, a poucos dias do encontro entre Putin e Trump

Pontificado de Leão XIV completa 100 dias sob críticas de que 'ainda não começou'

'É preciso continuar trabalhando para que o mundo saiba o que vivemos', diz jornalista de Gaza à RFI

Governo Trump desconsidera enviar ajuda humanitária a Gaza pelo ar, dizem fontes

São Martinho tem lucro líquido de R$ 62,829 milhões no 1º tri da safra 2025/26

Sofrimento em Gaza atingiu níveis "inimagináveis", dizem aliados europeus

Inflação do Brasil registra leve queda para 5,23% na base anual

Operação que mira dono da Ultrafarma prende também executivo da Fast Shop

Jovens revivem escrita feminina secreta na China

Maierovitch: Não há irregularidade na prisão de dono da Ultrafarma